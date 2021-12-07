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Автор Любовь Степушова

Китай отомстит США созданием "китайской калифорнийской республики"

Мир

Политическая изоляция зимней Олимпиады 2022 года выглядит как очередное стратегическое поражение Джо Байдена, считает китаист Николай Вавилов.

Китай отомстит США созданием "китайской калифорнийской республики"

Об этом он пишет в своём Telegram-канале.

Почему Байден "мельтешит" между Тайванем и Украиной

Несмотря на то, что антикитайское лобби добивалось полной блокады Китая мировым сообществом, этого сделать не удалось, по мнению эксперта, потому что в Китае есть друзья, "по которым сильно бить сильно нельзя, доводить до войны тоже нельзя".

Другая часть элиты — обамовской, к которой относится и Байден, "повязана лоббистскими схемами с китайскими компаниями в США и в Китае", в области зелёной энергетики в том числе, пояснил эксперт.

По его словам, физическую войну Вашингтон вести "явно не готов", и, в первую очередь, потому что для США это будет огромная нагрузка — раза в три больше, чем затрачено на афганский проект. Это что убьёт "социалистическую" экономику Америки, при том, что "республиканский Пентагон на этом заработает".

По мнению Николая Вавилова, "мельтешение" Байдена между Украиной и Тайванем это "всего лишь предсмертные конвульсии четвёртого Рима — не справились США с ролью мирового гегемона — так и остались республикой с продажным парламентом, ковбоями, бургерами и колой".

"После Байдена США превратятся в Бразилию — с китайской калифорнийской республикой, независимым Техасом" и мормонской Ютой, которая не присоединилась к бойкоту федералов, делает вывод Николай Вавилов.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь пригрозил США "решительными контрмерами" за дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Чиновник добавил, что "заговор" Соединённых Штатов Америки с целью сорвать Олимпийские игры обречён на провал, также, по его мнению, это приведёт к потере "морального авторитета и доверия".

Китай в военном отношении беспокоит США больше, чем Россия

Об этом пишет nypost. В военном плане у Китая более опасные позиции, чем у России, так как ВМС Китая фактически превзошли ВМС США по количеству кораблей,  Китай уже расположил ракеты, которые могут обстрелять американский Гуам и имеет хорошо развитую военную базу на восточном побережье Африки в Джибути.

Кроме того, строится база в Экваториальной Гвинее — то есть на атлантическом побережье — прямо напротив США.

Последний отчет о китайских инвестициях на Барбадосе показывает, что Пекин хочет получить базу на "заднем дворе" Соединенных Штатов, указывает автор публикации.

Администрации Байдена он советует инициировать официальную программу военной финансовой помощи Тайваню и "инвестировать в ключевой военный потенциал США, который поставит вооруженные силы Китая на задний план, например, в расширение производства подводных лодок".

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