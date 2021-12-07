Китай отомстит США созданием "китайской калифорнийской республики"

Политическая изоляция зимней Олимпиады 2022 года выглядит как очередное стратегическое поражение Джо Байдена, считает китаист Николай Вавилов.

Об этом он пишет в своём Telegram-канале.

Почему Байден "мельтешит" между Тайванем и Украиной

Несмотря на то, что антикитайское лобби добивалось полной блокады Китая мировым сообществом, этого сделать не удалось, по мнению эксперта, потому что в Китае есть друзья, "по которым сильно бить сильно нельзя, доводить до войны тоже нельзя".

Другая часть элиты — обамовской, к которой относится и Байден, "повязана лоббистскими схемами с китайскими компаниями в США и в Китае", в области зелёной энергетики в том числе, пояснил эксперт.

По его словам, физическую войну Вашингтон вести "явно не готов", и, в первую очередь, потому что для США это будет огромная нагрузка — раза в три больше, чем затрачено на афганский проект. Это что убьёт "социалистическую" экономику Америки, при том, что "республиканский Пентагон на этом заработает".

По мнению Николая Вавилова, "мельтешение" Байдена между Украиной и Тайванем это "всего лишь предсмертные конвульсии четвёртого Рима — не справились США с ролью мирового гегемона — так и остались республикой с продажным парламентом, ковбоями, бургерами и колой".

"После Байдена США превратятся в Бразилию — с китайской калифорнийской республикой, независимым Техасом" и мормонской Ютой, которая не присоединилась к бойкоту федералов, делает вывод Николай Вавилов.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь пригрозил США "решительными контрмерами" за дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Чиновник добавил, что "заговор" Соединённых Штатов Америки с целью сорвать Олимпийские игры обречён на провал, также, по его мнению, это приведёт к потере "морального авторитета и доверия".

Китай в военном отношении беспокоит США больше, чем Россия

Об этом пишет nypost. В военном плане у Китая более опасные позиции, чем у России, так как ВМС Китая фактически превзошли ВМС США по количеству кораблей, Китай уже расположил ракеты, которые могут обстрелять американский Гуам и имеет хорошо развитую военную базу на восточном побережье Африки в Джибути.

Кроме того, строится база в Экваториальной Гвинее — то есть на атлантическом побережье — прямо напротив США.

Последний отчет о китайских инвестициях на Барбадосе показывает, что Пекин хочет получить базу на "заднем дворе" Соединенных Штатов, указывает автор публикации.

Администрации Байдена он советует инициировать официальную программу военной финансовой помощи Тайваню и "инвестировать в ключевой военный потенциал США, который поставит вооруженные силы Китая на задний план, например, в расширение производства подводных лодок".

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