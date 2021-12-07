В Совфеде назвали "национальной забавой" решение США бойкотировать Олимпиаду

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал решение американских властей бойкотировать Олимпиаду в Китае.

По словам сенатора, подобные действия США — "национальная американская забава". Он напомнил, что Вашингтон в прошлом выступал против олимпиады в Москве, теперь ему не угодил Пекин. Вместе с этим член СФ осудил игнорирование такого поведения Международным олимпийским комитетом.

Как отметил Джабаров, американские власти не смогут повлиять на результаты соревнований, граждане Китая не заметят отсутствие дипломатов и делегации США. Негативные последствия бойкота Вашингтона ожидают только его самого, подчеркнул сенатор.

"Спорт вне политики, а американцы постоянно пытаются замешать спорт и политику в одной кастрюле", — сказал член СФ в интервью ТАСС.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки рассказала о дипломатическом бойкоте зимних Игр в Китае. Причиной послужили массовые репрессии уйгуров. В МИД КНР призвали Вашингтон прекратить осквернять дух Олимпийской хартии и оскорблять китайцев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.