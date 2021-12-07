Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предрек превосходство китайской экономики над американской. Об этом он заявил в интервью Wall Street Journal. По его словам, Китай превзойдет США в два-три раза.
По словам бизнесмена, Соединенные Штаты Америки всегда были крупнейшим экономическим центром. Но сейчас ситуация изменилась в пользу КНР.
"Я думаю, что мы движемся к интересному и разнообразному миру. Надеюсь, мы не будем забывать, что все мы люди", -подчеркнул Маск.
Илон Маск — основатель автомобильного гиганта Tesla. Ранее он призывал правительство США продлить льготы на ввоз графита. Он просил об этом из-за торговой войны между США и Китаем. Из-за нее выросли таможенные пошлины, которые негативно влияют на автомобильную отрасль.
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