Китай посоветовал США отменить политический бойкот Олимпиады в Пекине

МИД Китая отреагировал на объявление Белым домом политического бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине.

Как следует из заявления, опубликованного на сайте посольства КНР в Соединённых Штатах, МИД Китая призвал Вашингтон "отказаться от политизации спорта", пообещав, в противном случае, ответить "решительными контрмерами".

"Решение администрации президента Байдена — это политические манипуляции. Они серьезно оскверняют дух Олимпийской хартии. Считаем это решение неприкрытой политической провокацией и серьезным оскорблением 1,4 миллиарда китайцев. Политический бойкот заставит китайский народ и людей во всем мире увидеть насквозь антикитайский характер и лицемерие американских политиков", — говорится в заявлении Чжао Лицзяня, пресс-секретаря китайского МИД.

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