Песков: политика не должна затрагивать Олимпийские игры

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о дипломатическом бойкоте США на Олимпийских играх в Пекине. По его словам, политика не должна затрагивать идеи олимпизма.

"Главное в плане Олимпиады, чтобы спортсменов ничего не касалось. Мы ратуем за то, чтобы никакая политика не привносилась в олимпийские дела, олимпийскую семью и идеи олимпизма. Об этом неоднократно говорил [президент РФ Владимир] Путин. Что касается этого случая, американские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, Олимпиада пройдет с ними или без них", — сказал он.

Как пишут "Известия", Песков отметил, что сейчас трудно сказать, в какой степени это действительно бойкот, потому что Игры итак проходят без большого количества посетителей из-за пандемии.

"Если нам не изменяет память, китайская сторона как организатор Олимпиады уже давно согласовала с МОК вариант, когда официальные представители приглашаться не будут", — заключил он.

Pravda.Ru писала, что заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал решение американских властей бойкотировать Олимпиаду в Китае.

А по мнению депутата Государственной Думы Виталия Милонова, игры от отсутствия американских депутатов совершенно не пострадают, потому что Джо Байдена в Китае никто особенно не ждёт.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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