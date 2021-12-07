Милонов: "Ни жарко, ни холодно от того, что Байден не поедет на Олимпиаду"

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов высказался по поводу бойкота Олимпиады в Пекине американскими дипломатами. По его мнению, Игры от их отсутствия совершенно не пострадают, потому что Джо Байдена в Китае никто особенно не ждёт.

"Ни жарко, ни холодно от того, что Байден не поедет на Олимпиаду, его там особо никто и не ждёт", — заметил Милонов.

При этом депутат выразил сочувствие американским спортсменам, отметив, что они совершенно не виноваты в том, что главное спортивное событие вмешиваются чьи-то политические амбиции.

"Но американским спортсменам будет немного обидно, что руководитель страны не посчитал нужным поддержать спортсменов. Понятно, что у США с Китаем есть разногласия, но Олимпиада — это главное событие в спорте. Они решили принести свою сборную в жертву политическим амбициям", — передаёт словам Милонова "Матч ТВ".

Бойкотировать Олимпийские Игры в Пекине собираются только представители власти США, а американским спортсменам не запрещается ехать на соревнования.

Как написала The Washington Post 16 ноября, своим бойкотом США демонстрируют своё отношение к "нарушению прав человека в Китае".

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