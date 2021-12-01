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Автор Любовь Степушова

Пётр Своик: следующими признают Крым российским Казахстан и Китай

Мир » Бывший СССР

После признания воссоединения Крыма с РФ Белоруссией, следующим это сделает Казахстан, а затем Китай.

Пётр Своик: следующими признают Крым российским Казахстан и Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что "Крым де-факто — это российский Крым, а после референдума и де-юре Крым стал российским"

Лукашенко добавил, что у Белоруссии развязаны руки в вопросе авиаполётов в Крым, компания "Белавиа" начнет совершать рейсы, когда это будет необходимо. Глава государства напомнил, что на полуострове расположен белорусский санаторий, и республика сумеет доставить туда своих граждан.

В среду депутат Рады Евгений Шевченко, которого ранее исключили из "Слуги народа" после поездки в Белоруссию и встречи с президентом страны, заявил, что следующими, кто признает Крым российским де-юре, будут Казахстан и Китай.

Казахстан и Китай признают Крым российским, но "не завтра"

Как сказал Pravda. Ru казахстанский политик, экономист Пётр Своик, Казахстан, "весьма вероятно, что признает", но после белорусов.

По его словам, Минск должен это сделать официально.

Тем не менее, по словам политика, очередность депутат Шевченко указал правильно, однако это будет "не завтра".

"Должны ещё пройти определенные события. То, что ситуация идёт именно в эту сторону, это понятно", — сказал эксперт.

Он добавил, что переговоры Владимира Путина с Джо Байденом являются очень важным фактором в международной политике, и сейчас пока вопрос стоит не о достижении договоренностей, в том числе, по Крыму, а в обозначении "красных линий", за которые нельзя заходить.

И в этом смысле переговоры, полагает эксперт, идут весьма успешно, хотя не отражаются в пресс-релизах

"Понятно, что красные линии насчёт Украины проведены уже вполне определенно и товарищ Байден, принял их к сведению", — добавил Пётр Своик.

"Вопрос признания Крыма российским — это только вопрос времени. Других вариантов определения Крыма уже не существует. Вопрос только в каком порядке и в силу каких событий будут это дело признавать. А если кто-то и не признает ещё лет 20-30, ну и пожалуйста, пусть не признают. Все равно это уже всё состоялось и переиначивать уже никто не в силах", — подчеркнул эксперт.

В силу каких событий страны будут признавать воссоединение Крыма с РФ

Заметим, что этими "событиями" для Белоруссии стали беспрецедентное давление Запада и хамское отношение Украины, которая запретила с Минском авиасообщение и не признала результаты белорусских выборов.

На Китай идёт сегодня подобного рода давление, особенно вокруг Тайваня и зимней Олимпиады. Эволюцию сотрудничества Пекина с Москвой предопределило выстраивание антикитайского "санитарного кордона" на южных и восточных рубежах КНР. Ответом стало возвращение в повестку проекта о строительстве трансокеанского канала в Никарагуа.

Во вторник премьер Михаил Мишустин по видеосвязи со своим китайским коллегой Ли Кэцяном предложил объединить усилия против незаконных односторонних санкций, политического и экономического давления.

"Наш лучший ответ — объединение усилий для совместного развития на принципах равноправия, взаимного доверия и уважения", — сказал Мишустин.

Отметим, что как только воссоединение Крыма с РФ признает Китай — член СБ ООН, пойдёт лавина признаний, что снимет санкции с России, если не де-юре, то де-факто. 

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Куратор: Любовь Степушова
Темы крым казахстан белоруссия александр лукашенко
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