Катастрофа для США: в Никарагуа построят китайско-российский канал

Трансокеанский канал по территории Никарагуа становится реальностью. Экономический смысл проекта бесспорен, с точки зрения геополитики это катастрофа для США и победа РФ и Китая.

Китай и Никарагуа обменялись сигналами о желании продолжить работу по трансокеанскому каналу

Работы начались после того, как в конце 2014 года был подписан частный контракт на строительство канала, но банкротство компании HK Nicaragua Canal Development (HKND Group) китайского инвестора и миллиардера Ван Цзиня, казалось, отправило мегапроект в небытие.

Американцы, вообще, назвали проект "фантомным" и успокоились. Но после недавней победы Даниэля Ортеги на выборах, после которой он тут же попал под санкции США, из Никарагуа и Китая появились сигналы о возобновлении работ.

Министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада заявил в интервью Sputnik, что правительство Никарагуа не откажется от права на строительство трансокеанского канала.

Вышел из тени и Ван Цзин, он объявил в публичном письме Ортеге, что компания HKND Group и он лично, до сих пор верят в проект "Великого канала" в Никарагуа.

Ван — владелец более 65 компаний, В сентябре прошлого его компания Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. (также известная как Xinwei Group) была вынуждена уйти с китайского фондового рынка из-за дефолта. Однако некоторые аналитики считают, что, хотя Xinwei является частным предприятием, оно по существу контролируется Коммунистической партией Китая. Так Китайский банк развития предоставил Xinwei не менее 28 миллиардов юаней кредитов, и даже после того, как Ван Цзин стал жертвой мошенничества и кредитного краха в 2016 году, банк продолжал кредитовать Xinwei.

В современной обстановке, когда Китаю стало ясно, что с Америкой он не наладит отношений ни при республиканцах, ни при демократах, проект канала может быть реанимирован и реализован, и будет подан, как большая победа.

Другой калибр "угроз" США

В то время как с "Северным потоком-2" можно было создать лишь смутную "угрозу интересам" США, НАТО и Европы, то договор между Никарагуа, Китаем и Россией (обязалась обеспечить безопасность канала) — это совершенно другой уровень угроз.

Благодаря каналу Россия и Китай смогут значительно усилить свои позиции в непосредственной близости от США и лишить их стратегического преимущества Панамского канала (который сегодня де-факто находится под контролем Вашингтона), так как Никарагуанский канал значительно более экономически выгоден.

Дуэт Россия и Китай — это не Иран, а Никарагуа — не Германия, где суды вмешиваются в текущие контракты, как в случае с "Северным потоком-2". Таким образом вместе с осуществлением проекта, конкуренция за мировое господство приобретает новое геополитическое измерение.

Преимущества Никарагуанского канала над Панамским

Наиболее важными техническими плюсами Никарагуанского канала являются:

Новый канал имеет запланированную длину 278 км, из которых 105 км — это озеро Никарагуа (Панамский канал имеет длину 82 км), он будет шире Панамского (530 против 55 метров) и иметь возможность принимать корабли с большей осадкой (до 30 метров против 18 метров). Новый канал даст возможность проводить контейнеровозы с грузоподъемностью до 400 000 тонн (Панамский канал — до 150 000 тонн). Новый проект с использованием Северного морского пути сократит переход из Китая в Америку и обратно в Китай на 6 дней.

Для Никарагуа проект также несёт немалые выгоды

Поскольку канал соединяет практически безлюдный восток страны с населённым западом, впервые появится возможность освоения восточной части Никарагуа. Будут построены дороги, два глубоководных порта, новый аэропорт, туристический курорт, цементные заводы и электростанция. Предполагается, что будет создано 200 тысяч рабочих мест, а валовой национальный продукт будет увеличиваться до 15 процентов ежегодно. Первые дорожные работы начались в начале 2015 года, рабочие для этого набираются из местных жителей.

Если строительство канала будет завершено примерно в 2026 году, очевидно, что фирмы, которые делают ставку на контейнеровозы гиганты неизбежно воспользуются этим путём.

Это принесёт Пекину влияние на мировую логистику. Для России победа будет определяться геополитическими преимуществами и возможностью держать свои ЧВК возле американских границ.

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