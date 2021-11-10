Победа Ортеги в Никарагуа разрушила планы США в Латинской Америке

Победа на президентских выборах в Никарагуа Даниеля Ортеги вызвала ненависть на Западе и поддержку в России.

Заявления США и ЕС о непризнании выборов нелегитимны

7 ноября более 4,5 млн никарагуанцев проголосовали за кандидатов в президенты, вице-президенты, депутаты Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Никарагуа и Центральноамериканского парламента. По итогам голосования действующий глава государства Даниэль Ортега получил около 75% голосов. Это будет его пятый и третий подряд мандат, всего он у власти находится 14 лет.

Злобу на Западе и у прозападных соседей Никарагуа вызывает та поддержка, которую высказал ему народ. Какой только "компромат" на него не выливали в "свободных" СМИ — и насильник, и наркобарон, и диктатор, и узурпатор и жену взял в вице-премьеры, но, как это часто бывает, массированная информационная атака имела обратный результат.

Заявления США, ЕС и других о непризнании выборов никакого значения для никарагуанцев не имеют. Легитимен только их выбор.

Следующим в меню — санкции

Госдеп, конечно, обещает санкции, поскольку опасается, что происшедшее в этой стране, будет "воспроизведено в других странах региона".

Об этом сообщил агентству "Рейтер" анонимный чиновник госдепа. Он пообещал, что меры против властей Никарагуа будут первыми в серии шагов, которые Вашингтон будет продолжать "усиливать с течением времени".

"В воскресенье правительство Ортеги-Мурильо ( Росарио Мурильо- супруга Ортеги - Ред.) укрепило свой автократический контроль над народом Никарагуа, устроив предвыборный фарс и назначив себе четвертый срок подряд. Этим шагом он потерял всякое право на демократический мандат ", — официально сказал заявил главный заместитель секретаря Управления по делам западного полушария Госдепартамента США Рикардо Суньига.

Соединенные Штаты потребовали "категорической резолюции" против Ортеги на встрече Организации американских государств (ОАГ) на этой неделе в Гватемале. Она будет несомненно, потому что ОАГ давно стоит в позиции: чего изволите.

"Мы отвергаем результаты незаконных выборов в Никарагуа ", — написал в Твиттере глава ОАГ Луис Альмагро.

Эти выборы были осуждены как нелегитимные правительствами Бразилии, Чили, Колумбии, Эквадора, Парагвая, Перу и Уругвая в Южной Америке, а также среди своих соседей на перешейке — в Коста-Рикеи Панаме.

Конечно, маленькая страна, которая сталкивается с такой массированной информационной, дипломатической и санкционной атакой заслуживает уважения. И у неё есть не только враги, но и друзья.

Победа в Ортеги — это проверка на "свой-чужой"

Оппозиционная "Партия Трудящихся" Бразилии, возглавляемая бывшим президентом Луисом Инасиу Лула да Силва, участвующим в президентской гонке 2022 года, во вторник охарактеризовала победу Ортеги как "великую народную и демократическую демонстрацию воли народа".

"Предварительные результаты, свидетельствующие о переизбрании Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо из Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО), подтверждают поддержку населением политического проекта, главной целью которого является построение социально справедливого и равноправного общества ", — говорится в заявлении крупнейшей левой силы в Латинской Америке.

Сам Ортега — бывший партизан, воевавший против сомосовских "контрас", поддерживаемых Вашингтоном в 1980-х годах, обвинил своих оппонентов в том, что они являются пешками Соединенных Штатов.

В своей речи после голосования, он сравнил задержания своих соперников накануне выборов с судами над мятежниками, пытавшимися захватить Капитолий в США в январе 2021 года.

"У них есть такое же право, как и у нас, судить террористов, — заявил Ортега, добавив, что "абсолютное большинство жителей Никарагуа проголосовали за мир, а не терроризм или войну".

Кандидатура Ортеги не была единственной на выборах, но на Западе посчитали этих людей его марионетками — знакомые методы дискредитации и сомнительная доказательная база.

Поддержали Ортегу правительства соседей в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель похвалил "демонстрацию суверенитета и вежливости перед лицом жестокой кампании в СМИ", а правительство Боливии во главе с Луисом Арсе похвалило избирательный процесс, который он назвал "демократическим".

Министерство иностранных дел Мексики пока молчит. Аргентина призвала к скорейшему восстановлению в Никарагуа "диалога и демократического сосуществования".

США не смогли восстановить диктат на континенте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что просьбы США к другим странам не признавать результат выборов "неприемлемы". Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия будет оказывать всестороннюю поддержку никарагуанцам в отстаивании ими своего права на суверенное и самостоятельное развитие.

Заметим, что Ортега признал независимость Абхазии и Южной Осетии и воссоединение Крыма с Россией, у двух стран есть экономические и военные программы сотрудничества и они будут развиваться.

Очевидно, что США не смогли восстановить диктат в Латинской Америке. Венесуэльский народ не признал Гуайдо, кубинский — не дал свергнуть наследников Кастро, боливийский — вернул в президенты представителя партии Эво Моралеса, сам он оправдан. Гиганты континента — Мексика и Аргентина выдерживают давление, в Бразилии назревает возврат к власти Лулы. Сальвадор, Гватемала, Гондурас отказываются проводить судебную реформу, назначая американских ставленников на посты судей.

Конечно, демократии этих стран несовершенны, как и других. Но осуждая несовершенную никарагуанскую демократию, США одновременно поддерживают и одобряют бесконечную бойню, устроенную в "демократической" Колумбии, где, по данным информационного агентства Deutsche Welle, не подозреваемого в симпатиях к Ортеге, "с 2016 года было убито более 900 социальных лидеров".

Этого двойного стандарта достаточно, чтобы морально дисквалифицировать критиков Никарагуа. А если вспомнить, как цинично говорил помощник экс-президента США по национальной безопасности Джон Болтон о том, что дни Ортеги "сочтены", то дисквалификация должна быть судебной.

Почему Ортега победил?

Ортега победил, потому что экономика Никарагуа восстанавливается. ВВП вырастет на 5,5% в 2021 году, согласно докладу Всемирного банка (ВБ) о состоянии экономики в Латинской Америке и Карибском бассейне, опубликованному во вторник, 6 октября.

Прогноз Всемирного банка совпадает с прогнозом, опубликованным The Economist Intelligence Unit и S&P Global, который установил рост ВВП в стране на уровне 6%, в то время как Центральный банк Никарагуа (BCN) указывает цифру в 6-8 %. Это неплохо, даже от низкой базы, которая была вызвана попыткой госпереворота 2018 года, ураганами и пандемией.

Центральный банк Никарагуа сообщает, что рост ВВП обусловлен ростом экспорта, увеличением денежных переводов никарагуанцев, работающих за границей, доходностью от иностранных инвестиций, которые, как ожидается, превысят 1, 2 трлн долларов, хорошим темпом вакцинации и другими факторами. Ожидается, что инфляция составит до 5,1 процентов, разумная денежно-кредитная политика поощряется при процентной ставке 3,5 процента.

Отмечено восстановление в строительном секторе — на 29%, торговле — на 17% и обрабатывающей промышленности — на 16%.

"Государственный долг вырос, но я должен отметить, что рост очень низкий по сравнению с тем, что происходит в остальном мире", — сказал председатель ЦБ Oвидио Рейес.

Наиболее важными инвестиционными секторами были электроэнергетический сектор для производства возобновляемой энергии, горнодобывающий сектор, табачная промышленность, телекоммуникации, финансы, торговля и сельское хозяйство.

Инвестиции поступают из США, Канады, Мексики, Испании, Южной Кореи, Гватемалы, Швеции, Коста-Рики и других стран, согласно отчёту BCN.

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