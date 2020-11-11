России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа

Россия вложила в Белоруссию десятки миллиардов долларов, не получив в ответ признания Крыма российским. Никарагуа заслуживает большего российского участия, потому что рушит блокаду полуострова.

Игорь Панарин Мировая политика #1142 Первое консульство в Крыму

Никарагуа открывает консульство в Крыму

В Симферополе открылось первое иностранное дипломатическое представительство в Крыму — консульское учреждение Никарагуа. На церемонию его открытия в регион прибыла посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес, сообщил вице-премьер Крыма — постпредставитель республики при президенте Георгий Мурадов.

Мурадов заявил, что региональные власти намерены развивать прямые морские торговые пути из Никарагуа, передает РИА Новости.

По словам Мурадова, это оживит работу крымских портов и наладит поставки товаров на российские рынки. Кроме того, возможны поставки морепродуктов и тропических фруктов, представляющих интерес для российского рынка.

"Мы рассчитываем на приток студентов в вузы Крыма. Есть ряд предложений от деятелей культуры и общественных структур по созданию Никарагуанского культурного центра ", — подчеркнул Мурадов.

Это то, что нужно, так как именно воспитанные в России кадры затем будут её мягкой силой на местах, конечно, при существовании правильной идеологической концепции развития страны.

Россия — давний союзник Никарагуа. И это взаимно

Дипломатические отношения Москвы с Манагуа были установлены в 1944 году. В годы первого нахождения у власти сандинистов (1979-1990 гг) Москва снабжала Никарагуанские вооруженные силы оружием и оказывала экономическую помощь.

Отношения между двумя странами значительно укрепились в 2007 году с возвращением на пост президента Даниэля Ортеги, что привело к к заключению важных стратегических договоров о партнёрстве. Никарагуа признало Крымский полуостров частью России в 2014 году.

Манагуа всегда поддерживает российские предложения и резолюции в ООН (сейчас Никарагуа входит в СБ ООН). Последней такой инициативой был проект договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, представленный Россией и Китаем на Конференции по разоружению в Генеральной Ассамблее ООН.

Не миллиарды, а миллионы работают в Никарагуа

Правительство Никарагуа объявило, что на базе Латиноамериканского института биотехнологии Мечникова в Манагуа будет налажено производство вакцины Sputnik V, что позволит этой центральноамериканской стране "производить вакцину против COVID-19 как для местного, так и для международного распространения".

Так же в Манагуа подтвердили, что Россия через Мировую продовольственную программу (ВПП) пожертвовала пять миллионов долларов на программу школьного питания. Причём эти деньги будут направлены на поддержку местных производителей зерна, которое используется для приготовления школьных обедов.

На прошедшей недавно встрече в раках межправительственной комиссии также обсуждались поставки российских пшеницы и автобусов в Никарагуа, взаимное сотрудничество в сферах дорожной и портовой инфраструктуры, энергетики, таможни и образования.

Долго ли Ортега будет "другом" и "братом"?

Президент России Владимир Путин заявил в прошлом году по случаю 45-летия установления дипотношений с этой страной, что Никарагуа является "очень важным" партнером России в Латинской Америке. Российский президент, назвав своего никарагуанского коллегу "дорогим другом" и "братом", подчеркнул, что "правительство и народ Никарагуа всегда могут рассчитывать на помощь России в решении своих задач национального развития и обороны. государственного суверенитета".

На этом можно было бы закончить нахваливать Москву за примерный прагматизм в поддержке тех, кто поддерживает Россию, но в Крыму сегодня могло быть и консульство Боливии, если бы Россия не отреклась в прошлом году от Эво Моралеса, признав пришедшее к власти правительство путчистов.

Теперь он вернулся на Родину из изгнания триумфатором в связи с победой его партии на всеобщих выборах, но ни МИД России, ни её президент, не поздравили Моралеса с этим событием.

Примеру Никарагуа в Крыму последуют другие

Как сказал "Правде.Ру" директор Международного Института Новейших государств Алексей Мартынов, Никарагуа занимает достаточно важное стратегическое положение на перешейке между Северной и Южной Америкой, поэтому такого союзника надо беречь.

Алексей Мартынов подчеркнул, что открывая консульство в Крыму, Манагуа следует логике своих отношений с Россией, так как ранее признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

"Это почетное консульство, что предполагает развитие гуманитарных и экономических отношений, может быть, даже в неофициальной плоскости. Конечно, это способствует расширению, улучшению отношений с Россией", — сказал эксперт.

Алексей Мартынов предполагает, что примеру Никарагуа в Крыму последуют другие страны и не только в Латинской Америке, так как российский Крым на сегодня — это очень привлекательная инвестиционная площадка.

"Я думаю, что, конечно, этот процесс будет так или иначе идти. Можно задержать на год, на два, на пять, а потом всё равно все смотрят по сторонам, что ничего не происходит, ничего не меняется. В том смысле, что Крым преображается на глазах — инфраструктурные проекты, плюс соответствующими российскими структурами обеспечена стопроцентная безопасность. Поэтому, особенно на фоне всемирного кризиса из-за пандемии, такие точки роста сейчас на вес золота. Так что, я думаю, это необратимый процесс. А то, что первая Никарагуа — ну кто-то же должен быть первым", — сказал Алексей Мартынов.

По его словам, Никарагуа "глубоко плевать" на украинские санкции, так как Украина ничем навредить Никарагуа не может.

"Они, конечно, могут сколько угодно смеяться в Киеве: "Вы еще Науру позовите". А что? Науру. У нас же, как известно, все страны равные, независимо от того, сколько там живет людей", — сказал Алексей Мартынов.

Читайте по теме: Эксперт - о посольстве Никарагуа в Крыму: это первый шаг

Боливия возвращает Эво Моралесу легитимность в укор России

Венесуэла отстояла свои права в ООН и поддержала Россию по Крыму