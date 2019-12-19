Венесуэла отстояла свои права в ООН и поддержала Россию по Крыму

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в среду приняла верительные грамоты посла правительства Николаса Мадуро и утвердила его как единственного представителя Венесуэлы.

Об этом пишет TeleSur со ссылкой на посла Венесуэлы в ООН Самуэля Монкаду.

"Самая представительная международная организация в мире, состоящая из 193 стран, поддержала легитимное представительство Венесуэлы, несмотря на постоянные атаки со стороны США и их союзников по делегитимизации конституционного правительства президента Мадуро", — написал Монкада в Twitter. "Принятые сегодня полномочия Венесуэлы являются гарантией мира, тогда как у марионеточного правительства, созданного США (Хуана Гуайдо- ред.), нет необходимых полномочий для применения силы против нашего народа", — сказал Монкада в ходе рассмотрения "Доклада Комитета по проверке полномочий на Генеральной ассамблее".

Венесуэльский дипломат подчеркнул, что преступный проект, поддерживаемый США и другими иностранными державами "с целью доминирования над населением с помощью голода и болезней и разграбления его природных ресурсов, потерпел поражение".

Заметим, что Венесуэла в среду голосовала против антироссийской резолюции Генассамблеи о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе. В документе содержится осуждение "массовых задержаний активистов и защитников прав человека на основании обвинений в поддержке терроризма" и "практики призыва крымчан в вооруженные силы РФ".

Авторы резолюции требуют "прекратить поддержку изменения демографической ситуации в Крыму, прежде всего путем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения".

Документ был поддержан представителями 65 стран — членов ООН. 83 государства воздержались, 23 страны проголосовали против. В списке тех, кто не поддержал принятие данного документа — Россия, Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве.

Как сообщала "Правда.Ру", ранее Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о "милитаризации" Крыма.

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