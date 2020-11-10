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Эксперт - о посольстве Никарагуа в Крыму: это первый шаг

Первое в Крыму посольство иностранного государства откроют представители Никарагуа, сообщает издание РБК. Торжественные мероприятия пройдут сегодня, 10 ноября, в Симферополе.

Эксперт - о посольстве Никарагуа в Крыму: это первый шаг

На действия Никарагуа тут же отреагировали на Украине: Киев недоволен и уже отправил ноту протеста. Журналисты издания "Гордон" даже уточняют: для Никарагуа могут подготовить пакет санкций, если открытие посольства действительно состоится.

Событие, безусловно, интересное, но реакция Киева удивляет. Власти Украины готовы хвататься за любой инфоповод по Крыму, как за спасательный круг, изображая "активные действия"?

Рассказывает Александр Форманчук, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым, политолог. Специально для сайта "Правда. Ру".

«Тупое упрямство политического класса»

«Я могу охарактеризовать реакцию Киева только как тупое упрямство правящего сегодня в Киеве политического класса, который является заложником страха перед национал-радикалами.

 Это упрямство сводится к тому, что они не хотят признавать сложившиеся исторические реалии. Именно реалии, потому что я напомню, что президент Путин еще в 2016 году во Владивостоке сказал, что вопрос Крыма решен раз и навсегда и исторически», - высказался Форманчук.

Эксперт дополняет: украинские политики, возможно, верят в то, что Россия когда-то распадется. Но мы убедились в том, что в 2014 году возвращение Крыма в состав России явилось не фактом дестабилизации международных отношений, не фактором, который можно использовать для нагнетания антироссийских санкций, а фактором, наоборот, укрепления стабильности в мире.

«Спасибо руководству Никарагуа»

Форманчук отмечает: несмотря на то, что Никарагуа является маленьким государством и немногим из тех, кто признал Крым российским, его власти можгут гордиться тем, что со временем их позиция будет оценена историей.

«Поэтому я могу только как крымчанин выразить благодарность руководству Никарагуа за то, что оно не побоялось сделать этот шаг и за то, что оно открывает в Крыму почётное консульство. Для нас это важно.

Мы понимаем, что сегодня рано бить в победные литавры, но тем не менее, мы знаем, уверены, что это только первый шаг, за которым со временем последуют и другие. Поэтому спасибо руководству Никарагуа, народу Никарагуа», - высказался Форманчук.

А украинские политики, по мнению эксперта, могут и дальше злобствовать со своей ненавистью к России, тщетно питая какие-то иллюзии по поводу возвращения Крыма за счет каких-то санкций, в том числе в отношении Никарагуа.

«Я думаю, что Никарагуа эти санкции абсолютно ничего не значат, потому что Украина никакой роли для Никарагуа не играет. Поэтому будем гордиться тем, что сегодня, 10 ноября, Никарагуа открыло в Симферополе почетное консульство.

И всех поздравляем с этим событием!», - резюмировал Форманчук.

 Только для сайта "Правда. ру".

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