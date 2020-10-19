Безоговорочная победа в Боливии партии Эво Моралеса — это укор и урок России, поддержавшей госпереворот в этой стране в ноябре прошлого года.
Кандидат от партии "Движение за социализм" (MAS) Луис Арсе победил в воскресенье на выборах президента Боливии в первом туре, что полностью лишает легитимности ноябрьский госпереворот прошлого года.
Напомним, что тогда Эво Моралес победил на выборах в первом туре в борьбе за свой четвертый мандат, но его победа была оспорена после вмешательства контролируемой США Организации американских государств (ОАГ), которая объявила о "мошенничестве" при подсчёте голосов.
Военные, подкупленные США, не позволили Моралесу вступить в должность, в стране начались протесты и резня сторонников президента. Он отрекся от мандата и вынужден был мигрировать за границу. Россия, как и весь Запад (но не все страны Латинской Америки), признала захвативших власть оппозицию во главе со вторым человеком в верхней палате парламента — Жанин Аньес .
Против Моралеса было возбуждено уголовное дело по обвинению в "терроризме", хотя при нём Боливия поступательно улучшала жизнь граждан. Причина проста — Моралес проводил антиамериканскую, пророссийскую политику. Он признал независимость Южной Осетии и Абхазии, выбор Крыма на воссоединение с Россией.
Официальные результаты выборов будут известны в течение последующих нескольких дней, но преимущество Aрсе над преследователем составляет 20 %, что делает маловероятным другой исход, кроме победы кандидата от MAS. Предварительные результаты показывают, что Арсе набрал 52,4 процента голосов, а оппонент — Карлос Меса чуть более 31%.
Победа Арсе говорит о том, что боливийцы ценят партию, которая много сделала для народа, она также получит большинство в парламенте. Из Буэнос-Айреса, где Моралес находится в изгнании, он приветствовал победу MAS, и выразил недоверие задержкой с публикацией итогов. Компания, проводящая выборы обосновала это техническими трудностями.
"Боливия вернется на путь экономической, политической и социальной стабильности", — сказал Моралес.
Временный президент Жанин Аньес уже признала поражение.
"Я поздравляю победителей и прошу их управлять демократично", — сказала Аньес, которая выдвинула свою кандидатуру в президенты, но в итоге отказалась в пользу Месы.
Арсе со своей стороны пообещал создание "правительства национального единства".
Мы будем работать и возобновлять наш процесс изменений без ненависти, изучая и преодолевая свои ошибки", — заявил избранный президент.
Организация американских государств (ОАГ), у которой опять была миссия наблюдателей за выборами на местах, призвала население и политических деятелей "терпеливо ждать" опубликования официальных результатов. На этот раз у нее мало шансов для подтасовок.
Триумфальное возвращение MAS во власть является сигналом к новому подъему демократических сил во всем регионе. Во главе Боливии Луис Арсе присоединится к другим прогрессивным латиноамериканским правительствам, таким как правительства Мексики и Аргентины, Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, укрепляя геополитические возможности Латинской Америки по противостоянию США.
Безоговорочная победа партии Моралеса — это укор и урок России, поддержавшей госпереворот. А ведь поддержка соседей США по региону дорогого стоит. Напрашивается вопрос, так ли уж суверенна российская политическая элита, как себя позиционирует?
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