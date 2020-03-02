Доказано: Трамп в Боливии провел "цветную революцию"

Исследователи из Массачусетского технологического института доказали, что мошенничества на президентских выборах в Боливии в октябре прошлого года не было, что говорит о "цветной революции", проведенной США в этой стране — союзнице России.

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Победа Моралеса в первом туре была законной

Новое исследование, опубликованное сотрудниками Массачусетского технологического института (MIT), делает вывод о том, что победа Эво Моралеса на выборах в первом туре была законной. Результат резко контрастирует с выводами Организации американских государств (ОАГ), а также США о явных доказательствах "преднамеренных манипуляций" со стороны правительства Моралеса. Что привело к его отставке под давлением военных и бегству за рубеж.

Об этом пишет The Washington Post.

Заметим, что по боливийскому закону о выборах для победы в первом туре кандидату нужно победить либо абсолютным большинством, либо набрать не менее 40%, однако в этом случае победителя должна отделять от его основного соперника не менее 10-процентная разница в голосах. В противном случае необходима организация второго тура.

Как свергали Моралеса

В октябре 2019 года при электронном "быстром подсчете" на отметке в 84% подсчитанных голосов результаты показывали, что Моралес опережал своего ближайшего оппонента Карлоса Месу примерно на 8 баллов. В этот момент избирательная комиссия перестала обновлять результаты по техническим причинам (система "подвисла").

Когда подсчеты возобновились, примерно через 24 часа, результаты показали, что Моралес опередил своего конкурента на 10 баллов и, по закону, мог быть объявлен победителем в первом туре. Окончательные официальные результаты показали, что Моралес выиграл 10,5 % у преследователя.

Пока избирательная комиссия обрабатывала протоколы, ОАГ выпустила заявление, выражающее "глубокую озабоченность" по поводу предположительно "трудно объяснимого" и "резкого" увеличения лидерства Моралеса после того, как быстрый подсчет голосов был приостановлен, подразумевая, что результаты были мошенничеством. К "обеспокоенности" быстро присоединились МИД Колумбии, Аргентины, Бразилии и США.

Комментируя заявление ОАГ, западные СМИ по всему миру намеренно "путали" быстрый подсчет с официальными результатами по обработке протоколов.

В стране начались протесты с избиением соратников Моралеса, и он подал в отставку 10 ноября.

Науку не обманешь: подсчеты были правильными

Как сообщает MIT, анализ тенденции роста поданных голосов показывает "высокую вероятность" того, что "Моралес превысил разницу в 10 процентных пунктов".

"По-видимому, не существует статистически значимой разницы в марже до и после прерывания предварительного подсчета", — говорится в исследовании.

Рост лидерства Моралеса был не "резким", а фактически "устойчивым" и "постепенным". Увеличение было не только "трудно объяснимым", но и "вполне предсказуемым", учитывая тот факт, что последние голоса пришли из сельских регионов, где Моралес особенно популярен, добавили ученые.

Кроме того, исследователи провели около 1000 симуляций голосования, чтобы предсказать окончательный сценарий, и пришли к выводу, что "Моралес мог ожидать преимущество как минимум в 10,49 балла по сравнению с его непосредственным конкурентом".

"Опять же это говорит о том, что увеличение маржи Моралеса после перерыва может быть полностью объяснено добавленными голосами", — говорится в отчете.

ОАГ отлично отработала свой бюджет

В декабрьском интервью The Globe Post аналитик из Вашингтонского центра экономических и политических исследований (CEPR) Джейк Джонстон заявил, что "ОАГ получает около 60 процентов своего бюджета из США". Естественно, эти деньги надо отрабатывать. Что и было успешно сделано.

Проведенная "цветная революция" США в Боливии под прикрытием ОАГ вызвала недели насилия, террора и беспорядков, которые привели к свержению законно выигравшего выборы Моралеса.

По меньшей мере 34 члена избирательных судов (комиссий) были арестованы по обвинению в мошенничестве в последующие дни.

Пришедшее к власти правительство Джанин Аньез, малоизвестного правого сенатора, объявившего себя президентом во время кратковременного вакуума власти, сразу поставило под угрозу российско-боливийские проекты, она тут же присоединилась к группе "Лима", которая ставит целью сместить Николаса Мадуро, где тоже у России значительные инвестиционные интересы.

Будучи союзником президента Венесуэлы, Моралес рассматривался администрацией Дональда Трампа как геополитический противник, Трамп "приветствовал" свержение Моралеса как "важный момент для демократии в Западном полушарии".

Партия Моралеса выиграет предстоящие выборы

Моралес получил убежище в соседней Аргентине. Россия признала Аньез, по сути, предала союзника, потому что Боливия всегда голосовала как непостоянный член Совбеза за российские резолюции, Моралес поддержал независимость Южной Осетии и Абхазии и "крымскую весну".

Эво Моралес был первым президентом от коренного населения Боливии, он обеспечил стране период значительного экономического роста в течение почти 14-летнего пребывания в должности.

Его четвертый президентский срок, не обусловленный Конституцией, вызвал полемику, но, судя по всему, его партия "Движение к социализму" не потеряла своего влияния у населения, которое помнит, что за время ее нахождения у власти миллионы вышли из нищеты.

Сейчас в Боливии проходит подготовка к новым выборам 3 мая. Последние опросы общественного мнения показывают, что кандидат от партии Моралеса Луис Арсе значительно опередил Аньез и других правых кандидатов.

Надо подавать на США в суд

Это, конечно, слабое, но утешение Моралесу, почему бы ему по возвращении к власти не подать в суд на администрацию Дональда Трампа? Такой прецедент есть — это иск Никарагуа против США 1984 года за поддержку "контрас" после свержения диктатора Сомосы.

В 1986 году суд ООН вынес вердикт, что США нарушили международно-правовые обязательства:

не вмешиваться в дела другого государства;

не применять силу в его отношении;

не посягать на его суверенитет.

Суд присудил даже компенсацию никарагуанской стороне, однако вскоре пришедшее к власти в Никарагуа проамериканское правительство ее не востребовало.

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