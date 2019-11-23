В России уверены, что США причастны к смене власти в Боливии

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон причастен к политическому кризису в Боливии, в ходе которого президент страны Эво Моралес был вынужден уйти в отставку и покинуть страну.

Руководитель СВР подчеркнул, что ситуация в латиноамериканской стране успокоится еще не скоро, поскольку Вашингтону необходим кризис в Боливии, чтобы "сместить политический вектор" в государстве.

Президент Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября во время массовых протестов и уехал в Мексику. Он назвал произошедшее государственным переворотом и заявил, что готов вернуться в страну.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления победы Моралеса в первом туре выборов. Его соперник экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. И обвинил действующего президента в подтасовке результатов.

В Москве назвали события, которые привели к отставке Моралеса, эквивалентными государственному перевороту, однако посчитали происходящее внутренним делом страны. Россия признала временным президентом Боливии оппозиционного сенатора Жанин Аньес.