Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Южная Америка Австралия и Океания Африка
Автор Редакция рубрики "Мир"

Почему Путин предал Моралеса

Мир » Остальной мир » Южная Америка

В России либеральное правительство, зачем ему заморачиваться на поддержку левых режимов Латинской Америки. Это портит отношения с "другими странами", считает эксперт Борис Мартынов.

Россия признала временным президентом Боливии представителя оппозиции Жанин Аньес, которая тут же признала правительство самозванца Хуана Гуайдо в Венесуэле, которого Москва не признает. Зачем Кремлю усиливать давление на Николаса Мадуро и спешить с признанием проамериканской ставленницы Аньес? Тем более, что она по Конституции не имела права объявлять себя президентом, это должен был сделать парламент, большинство в котором принадлежит партии Эво Моралеса.

К тому же было просто не этично признавать Аньес и лично по отношению к экс-президенту Боливии, который поддерживал инициативы и позицию России в СБ ООН по вопросам от Украины до Сирии (Боливия — непостоянный член СБ ООН), признал законность референдума в Крыму и независимость Южной Осетии и Абхазии. На аргумент, что мол, сам отстранился, можно сказать, что не отстранился, а попытался вернуться через новые выборы. Чтобы убедиться в этом, Путину достаточно было просто снять трубку "вертушки" и поговорить с Моралесом.

Напомним, что под давлением армии, 10 ноября все высшее руководство Боливии, включая президента Эво Моралеса, ушло в отставку на фоне протестов в стране. Это было сделано, чтобы избежать насилия, в том числе, по отношению к представителям власти. Моралес получил политическое убежище в Мексике и оттуда заявил, что вернется в страну, если парламент об этом попросит. Многие соседи по континету осудили "государственный переворот".

Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия главы государства, армия выразила ей поддержку. Аньес поддержал Вашингтон и Брюссель.

Как сказал "Правде. Ру" заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов, если мы признали Аньес — это не значит, что мы признали Гуайдо. Если уж придерживаться такой совершенно бескомпромиссной позиции, тогда нам нужно было бы разорвать отношения со странами, которые признают Гуаидо, с той же Бразилией, которая является членом БРИКС, отметил эксперт.

По его мнению, российская политика в Латинской Америке долго время была "идеологизирована", даже после того, как в стране "произошли очень серьезные перемены".

"Правительство у нас либеральное, а поддерживает левые режимы. Нам нужно быть более прагматичными в отношениях с Латинской Америкой: не привязываться к тем странам, которые на словах и иногда на деле нас поддерживают. Тем самым мы себя ставим в оппозицию другим странам. Это не совсем правильно", — отметил Борис Мартынов.

Что касается Боливии, то, по мнению эксперта, Моралесу нужно было искать преемника после трех мандатов пребывания у власти. "Молодым хочется какого-то разнообразия, адреналина, выйти на улицу, пошуметь. Даже если ничего к этому не толкает. Давайте обратим внимание, что темпы развития Боливии, прирост ВВП был один из самых высоких в Латинской Америке", — отметил Борис Мартынов.

"Боливии нужна стабильность, потому что все разбежались, в стране анархия. Аньес обещала провести выборы, посмотрим, кто на выборах победит", — добавил политолог.

По его словам, есть в событиях в Боливии и "вторая сторона медали" — вмешательство США.

"Мы об этом твердим уже сколько лет, а они продолжают вмешиваться и будут это делать, и к этому нужно готовиться, нужно на ранних стадиях отсекать любые перспективы использования чего-то во вред народа и государства. А левые лидеры континента очень размашисто действуют, как будто, живут на Луне, а не рядом с Соединенными Штатами. Нужно соломку стелить. Нужно экономикой заниматься, с коррупцией бороться. Не нужно забывать, что Соединенные Штаты рядом, они бдят. И если что, сразу используют любой момент", — резюмировал Борис Мартынов.

Стоит отметить, что понятие нравственности, как утверждает тот же уважаемый Борис Мартынов, , не применимо к политике. "Чтобы зайти очень высоко, нужно опуститься очень низко", — сказал известный английский политик Джордж Галифакс. Однако президенту России должна быть ближе мораль Петра Столыпина, который считал, что "Россия сумеет отличить кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных врачей".

Читайте по теме: Причастны ли США к военному перевороту в Боливии

Темы боливия жанин аньес эво моралес борис мартынов россия и боливия латинская америка
Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
MI6 и PMOI / MEK сотрудничают в новой волне киберинтеллекта
Южная Америка
Почему Путин предал Моралеса
Чаепития в Академии
Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 21
Новости Все >
"Новые классики" проводит серию концертов классической музыки
Американская военная база в Сирии перешла под контроль РФ
Создатель "Википедии" поборется с Facebook
Командующий ВМС Украины жалуется на российские "Калибры" в Черном море
В Арктику отправятся вооруженные ледоколы
Сберанк будет собирать биометрию клиентов через смартфоны
Сборная Бельгии отправилась в Санкт-Петербург
Археологи нашли теплицы Гитлера
Американский баскетболист УНИКС рассказал о "медведях, пьющих водку"
Бухгалтер смоленского "Днепра" пойдет под суд за хищение
Последние материалы
В Арктику отправятся вооруженные ледоколы
Сберанк будет собирать биометрию клиентов через смартфоны
Археологи нашли теплицы Гитлера
Американский баскетболист УНИКС рассказал о "медведях, пьющих водку"
Бухгалтер смоленского "Днепра" пойдет под суд за хищение
Американские специалисты: употребление алкоголя не влияет на депрессию
Биатлонистка Миронова победила в первом контрольном старте сезона
Кучеров разгромил "Рейнджерс", Панарин установил личный рекорд
Эксперт рассказала об опасных и полезных растениях для дома
Чемпион ММА из Новосибирска получил 4 года тюрьмы
Популярное
Здоровье
Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ

Исследователи выяснили, что одним из факторов, помимо частоты употребления наркотиков, уровня проституции и количества однополых контактов, является мужское обрезание

Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Общество
Что французская пресса пишет о содеянном ведущим "наполеоноведом"
Новости спорта
Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта
Редакция рубрики "Мир" MI6 и PMOI / MEK сотрудничают в новой волне киберинтеллекта Редакция рубрики "Мир" Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 21 Владимир Губарев Соломон Соловьев Пистолет Стечкина решает вопросы - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Бухгалтер смоленского "Днепра" пойдет под суд за хищение
"Вкусную" водку в России, возможно, перестанут производить
Почему Коломойский решил потроллить Запад
Что мешает колонизации Марса
Пенсионерка, упавшая перед Медведевым, недовольна выделением 25 млн
"Союзмультфильм" выпустит продолжение мультфильма "Ну, погоди!"
Бузова намерена представить Россию на Евровидении
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
30 медведей готов убить владелец зоопарка в Крыму
В день отказа от курения: история борьбы за табак и против него
В день отказа от курения: история борьбы за табак и против него
В "Артеке" умерла девочка из Махачкалы
В "Артеке" умерла девочка из Махачкалы
Российские чиновники смогут получать вторую пенсию
Депутат Мосгордумы отжала бизнес у покойного сожителя
Законы, которые "порадуют" россиян в 2020 году
Потомок Романовых попал в ДТП в Петербурге
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Бузова намерена представить Россию на Евровидении
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ