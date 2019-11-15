Почему Путин предал Моралеса

В России либеральное правительство, зачем ему заморачиваться на поддержку левых режимов Латинской Америки. Это портит отношения с "другими странами", считает эксперт Борис Мартынов.

Россия признала временным президентом Боливии представителя оппозиции Жанин Аньес, которая тут же признала правительство самозванца Хуана Гуайдо в Венесуэле, которого Москва не признает. Зачем Кремлю усиливать давление на Николаса Мадуро и спешить с признанием проамериканской ставленницы Аньес? Тем более, что она по Конституции не имела права объявлять себя президентом, это должен был сделать парламент, большинство в котором принадлежит партии Эво Моралеса.

К тому же было просто не этично признавать Аньес и лично по отношению к экс-президенту Боливии, который поддерживал инициативы и позицию России в СБ ООН по вопросам от Украины до Сирии (Боливия — непостоянный член СБ ООН), признал законность референдума в Крыму и независимость Южной Осетии и Абхазии. На аргумент, что мол, сам отстранился, можно сказать, что не отстранился, а попытался вернуться через новые выборы. Чтобы убедиться в этом, Путину достаточно было просто снять трубку "вертушки" и поговорить с Моралесом.

Напомним, что под давлением армии, 10 ноября все высшее руководство Боливии, включая президента Эво Моралеса, ушло в отставку на фоне протестов в стране. Это было сделано, чтобы избежать насилия, в том числе, по отношению к представителям власти. Моралес получил политическое убежище в Мексике и оттуда заявил, что вернется в страну, если парламент об этом попросит. Многие соседи по континету осудили "государственный переворот".

Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия главы государства, армия выразила ей поддержку. Аньес поддержал Вашингтон и Брюссель.

Как сказал "Правде. Ру" заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов, если мы признали Аньес — это не значит, что мы признали Гуайдо. Если уж придерживаться такой совершенно бескомпромиссной позиции, тогда нам нужно было бы разорвать отношения со странами, которые признают Гуаидо, с той же Бразилией, которая является членом БРИКС, отметил эксперт.

По его мнению, российская политика в Латинской Америке долго время была "идеологизирована", даже после того, как в стране "произошли очень серьезные перемены".

"Правительство у нас либеральное, а поддерживает левые режимы. Нам нужно быть более прагматичными в отношениях с Латинской Америкой: не привязываться к тем странам, которые на словах и иногда на деле нас поддерживают. Тем самым мы себя ставим в оппозицию другим странам. Это не совсем правильно", — отметил Борис Мартынов.

Что касается Боливии, то, по мнению эксперта, Моралесу нужно было искать преемника после трех мандатов пребывания у власти. "Молодым хочется какого-то разнообразия, адреналина, выйти на улицу, пошуметь. Даже если ничего к этому не толкает. Давайте обратим внимание, что темпы развития Боливии, прирост ВВП был один из самых высоких в Латинской Америке", — отметил Борис Мартынов.

"Боливии нужна стабильность, потому что все разбежались, в стране анархия. Аньес обещала провести выборы, посмотрим, кто на выборах победит", — добавил политолог.

По его словам, есть в событиях в Боливии и "вторая сторона медали" — вмешательство США.

"Мы об этом твердим уже сколько лет, а они продолжают вмешиваться и будут это делать, и к этому нужно готовиться, нужно на ранних стадиях отсекать любые перспективы использования чего-то во вред народа и государства. А левые лидеры континента очень размашисто действуют, как будто, живут на Луне, а не рядом с Соединенными Штатами. Нужно соломку стелить. Нужно экономикой заниматься, с коррупцией бороться. Не нужно забывать, что Соединенные Штаты рядом, они бдят. И если что, сразу используют любой момент", — резюмировал Борис Мартынов.

Стоит отметить, что понятие нравственности, как утверждает тот же уважаемый Борис Мартынов, , не применимо к политике. "Чтобы зайти очень высоко, нужно опуститься очень низко", — сказал известный английский политик Джордж Галифакс. Однако президенту России должна быть ближе мораль Петра Столыпина, который считал, что "Россия сумеет отличить кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных врачей".

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