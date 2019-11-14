МИД подтвердил признание временного президента Боливии Москвой

Заместитель министр иностранных дел Сергей Рябков подтвердил, что ведомство признаёт временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес, поскольку она заняла должность в соответствии с правовыми нормами. Также, по словам Рябкова, всё то, что происходило в стране до назначения Аньес было "эквивалентно" государственному перевороту.

В МИД выразили обеспокоенность в связи с отсутствием кворума в боливийском парламенте во время голосования за назначение Аньес временным президентом страны.

"Есть определенные моменты, но мы готовы учитывать Жанин Аньес лидером государства пока новый президент Боливии не будет избран на выборах", - сообщил Рябков.

Министерство иностранных дел России подчеркивает, что происходящее в Боливии - это внутренние дела государства. Такое же мнение ранее озвучивали в Кремле. Также Рябков призвал другие страны "не извлекать выгоду" из кризиса в Боливии.