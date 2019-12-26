Боливия будет голосовать за преемника Моралеса

Экс-президент Боливии Эво Моралес небезосновательно заявил, что скоро его партия вернется во власть. И уже известен преемник, у которого самый высокий электоральный рейтинг.

Моралес Боливии: "Мы вернемся"

Эво Моралес активен в социальных сетях. Из Мексики, где он получил политическое убежище после переворота, бывший лидер Боливии перебрался на Кубу, а затем в Аргентину, где встретил Рождество. На родине выдан ордер на его арест "за мятеж, терроризм и финансирование терроризма", однако в перечисленных странах он не действует, так как Моралесу власти предоставили политическое убежище.

"В это Рождество, которое я разделяю с детьми боливийской общины в Аргентине, я вновь заявляю о своем обязательстве продолжать борьбу за новые поколения, чтобы они жили в свободной, достойной и суверенной стране", — написал экс-президент в Twitter.

Моралес также опубликовал видео, где сказал, что его партия, "Движение к социализму" (МAS), вернется в скором времени, чтобы продолжить борьбу за лучшее будущее Боливии.

"Из Аргентины мы координируем усилия с общественными движениями по восстановлению демократии в нашей любимой Боливии", — написал Моралес в Twitter.

В интервью EFE экс-президент заявил, что ордер на его арест является "полностью незаконным и неконституционным", и повторил, что он остается президентом страны, поскольку его отставка "не рассматривалась, не отклонялась и не утверждалась" в Законодательном собрании, и он был законно провозглашен президентом.

Он также настаивал на том, что Соединенные Штаты стоят за его уходом из власти, и отметил, что Вашингтон ему "не простил", что развитие боливийской промышленности находится вне его влияния.

По мнению Моралеса, сегодня в Боливии сказать: "Долой Жанин" — это уже подстрекательство к мятежу и уголовно наказуемо. Общение с Эво — это уже подстрекательство к мятежу и уголовное преступление. Повысить голос на министра — это уже подстрекательство к мятежу. Некоторые эксперты говорят, что это правительство (Жанин) Аньес, (Луиса Фернандо) Камачо и (Карлоса) Меса хуже военной диктатуры, сказал Моралес EFE.

История отставки Моралеса

Эво Моралес объявил о своей отставке после того, как выиграл в первом туре президентских выборов 20 октября, чтобы избежать кровопролития среди своих сторонников, атакованных оппозицией физически по всей стране. Он получил политическое убежище в Мексике, вместе с ним в отставку ушла вся вертикаль исполнительной и законодательной власти. Возглавила страну оппозиционер Жанин Аньес — второй вице-спикер парламента, которая объявила себя временным президентом и заявила, что создает переходное правительство до новых всеобщих выборов.

После этого в столице Боливии Ла-Пасе начались столкновения между сторонниками Аньес и теми, кто поддерживает Моралеса. Количество смертельных случаев достигло 35. Несколько недель назад бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, один из главных союзников Моралеса, заявил, что большой ошибкой лидера МАS была попытка баллотироваться на четвертый президентский срок, хотя Конституция Боливии ограничивает их двумя сроками подряд.

"Возможно, так и есть, но меня просили остаться профсоюзы, трудящиеся и различные социальные сектора, чтобы обеспечить дальнейший экономический рост и социальные улучшения", — сказал Моралес. "Ты не ищешь работу, это работа ищет тебя", — добавил политик.

Преемник Моралеса известен

Партия, которую возглавляет Эво Моралес, проведет в ближайшее воскресение в Аргентине в виде видеоконференции собрание для определения кандидата на выборы президента. Согласно опросам общественного мнения, лидирует депутат от MAS Андронико Родригес с 23% голосов, за которым следует бывший президент Карлос Меса с 21%, пишет газета Página Siete. Свергнувшие Моралеса лидеры оппозиции, Луис Фернандо Камачо (который уже подтвердил, что будет баллотироваться на выборах) и Марко Антонио Пумари (пока не определился), имеют рейтинги — 13 и 10 процентов соответственно.

Они значительно потеряли голоса избирателей после того, как в Сеть утекла аудиозапись телефонного разговора, в котором оба обсуждают совместную кандидатуру на выборах. В нем Пумари просит Камачо 250 тысяч долларов и контроль над двумя таможенными пунктами в обмен на уступку лидерства.

Рейтинг Жанин Aньес достигает девяти процентов голосов.

Боливия готовится к проведению выборов, в которых не могут участвовать ни Моралес, ни его вице-президент Альваро Гарсия Линера. Высший избирательный суд (TSE) Боливии еще не определил дату выборов, которая, вероятно, будет выбрана в период с марта по май следующего года.

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