Лукашенко признал Крым - последствия и реакции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением о том, что Крым стал российским после референдума. Также он добавил, что собирается посетить полуостров.

Лукашенко пояснил РИА "Новости", что "Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума". Касательно его визита туда существует соответствующая договорённость с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Белоруссии также подчеркнул, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью России.

Напомним, ранее глава РБ заявлял, что "россияне ни одно решение Кремля не поддерживают так сильно, как "аннексию Крыма". По его ранее сказанным словам, Белоруссия признает Крым российским, только когда "последний российский олигарх" начнёт поставлять туда продукцию.

Но вот прошло время, начались проблемы с НАТО и вечные проблемы с кредитами, да ещё и Союзное государство обретает реальные очертания — и Лукашенко поменял мнение.

Напомним, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства пожаловался, что президент РФ Владимир Путин не взял его с собой в Крым.

В Telegram-канале "Крым 24" отметили, что спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал слова Александра Лукашенко о желании посетить Крым фактически признанием российского статуса полуострова.

"По сути дела — да, безусловно. По факту — это уже признание", — сказал Константинов журналистам.

А губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что ждёт визита Александра Лукашенко. Он сообщил, что Лукашенко "всегда ждём, покажем исторические места и выйдем в море". Белорусский лидер, кстати, отдельно заявил. что всегда мечтал посетить Севастополь.

Как говорится, не прошло и восьми лет, добавили в Сети, отметив, что стоило бы словесное признание Крыма российским закрепить организационно. Например, открыв в дополнение к Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и Красноярску белорусское консульство в Симферополе. Ведь Крым посещает гораздо больше граждан РБ, чем Красноярск.

Авторы проекта "Россия в глобальной политике" по этому поводу высказались в том ключе, что очень понятно, зачем мы с таким маниакальным упорством добиваемся от Лукашенко формального и действенного признания Крыма российским. Тем самым акцентируя внимание на том, что есть некие сомнения. Ну да, символическая политика…

"Но что от этого изменится, вот, честное слово, не ясно. Многовекторность у соседа и так кончилась. А если бы и не кончилась, неужели бы признание Крыма как-то на неё повлияло, откройся на других векторах возможности? Смешно, право, не первый год знакомы", — пояснили свою позицию аналитики.

Зато с конкретикой выступил запрещённый в России террористический "Талибан", официально высказавшись на этот счёт. "Если народ Крыма хочет быть с Россией, то мы — за", — такова позиция новых властей Афганистана.

"По поводу Крыма <…> это дело Украины и Москвы. Мы надеемся, что эта проблема скоро решится. Не дай бог, чтобы из-за этого случилась война в регионе и другие страны использовали это в своих целях. Это дестабилизирует регион. Мы на стороне людей, которые живут в Крыму, и нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди хотят жить в России, мы согласны с ними. <…> Это зависит от того, чего хочет народ Крыма", — заключили они.

Отреагировала и Украина — как всегда истерично. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба успел влить в медиа свои мысли:

"Нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александра Лукашенко. Мы будем оценивать его действия. Если Белоруссия действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесёт непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям".

Кулеба также пригрозил, что Украина будет действовать по полной программе. "Крым — это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание", — резюмировал украинский политик.

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