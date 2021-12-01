Песков: в Кремле оценили заявление Лукашенко о признании Крыма российским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко съездят в Крым. Для Кремля очень важно, что белорусская сторона признала полуостров частью территории России, добавил он.

"Конечно, очень важное вчера было сделано заявление президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским", — передаёт ТАСС его слова.

Ранее Лукашенко заявил, что его поездка на полуостров станет признанием Крыма частью РФ. Песков отметил, что главы двух государств смогут договориться и организуют такую поездку в подходящий для этого момент.

Pravda.Ru писала, что Лукашенко заявил о намерении посетить Крым, также, по его словам, Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Договорённость о совместном посещении полуострова лидерами двух стран уже есть, рассказал он.

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