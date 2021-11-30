Лукашенко де-факто и де-юре признал Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении посетить Крым, также, по его словам, Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.

Как Лукашенко заявил РИА Новости, его поездка на полуостров будет являться признанием Крыма частью РФ.

"Если президент уже туда приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят", — сказал он.

По словам Лукашенко, у него сущетвует договорённость с президентом РФ Владимиром Путиным о посещении Крыма.

"У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным планируют прилететь в Крым декабре этого года. Как сообщил источник близкий к МИД Белоруссии, визит приурочат к юбилею поэта Максима Богдановича.

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