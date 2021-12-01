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Политолог оценил угрозы Украины в адрес Белоруссии, признавшей Крым российским

Политика

Конфликт между Белоруссией и Украиной носит имитационный характер. Об этом заявил эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев, оценивая в интервью Pravda.Ru угрозы главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в адрес Александра Лукашенко, признавшего Крым частью РФ.

Политолог оценил угрозы Украины в адрес Белоруссии, признавшей Крым российским

По словам политолога, через Украину сегодня проходит огромный канал контактов президента Белоруссии с Западом. Он напомнил, что ранее на личных встречах с лидером России Владимиром Путиным Лукашенко защищал интересы Владимира Зеленского.

"Там очень сложные отношения. Все коммерческие контакты Украины с Белоруссией по поводу поставок электроэнергии, топлива сохраняются. Конфликт, который формально существует между ними, носит в большей степени имитационный характер. Киев демонстрирует солидарность с Западом, а Лукашенко пытается показать конфликт с Украиной, но при этом продолжает хорошо зарабатывать на торговле с Киевом", — сказал собеседник издания.

Суздальцев также пояснил, что подразумевал Кулеба, говоря о "болезненных мерах" в отношении Белоруссии.

"Лукашенко может потерять шлюз, канал коммуникации с Западом через Киев", — заключил политолог.

Ранее Кулеба заявил в интервью изданию "Укринформ", что власти Украины будут оценивать только действия Лукашенко относительно Крыма, а не его слова о признании полуострова. Глава дипведомства пообещал действовать "по полной программе", если Белоруссия на законодательном уровне сочтёт Крым частью России.

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