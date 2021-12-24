Война на два фронта с Россией и Китаем. Запад размышляет над последствиями

Что произойдет, если у США будет два театра войны, два очага напряженности одновременно? Смогут ли Соединенные Штаты с этим справиться?

У России и Китая появилась общая цель

Этот сценарий "довольно активно обсуждается в Вашингтоне", сказал Yahoo News научный сотрудник Гельмута Шмидта из Немецкого фонда Маршалла Маркус Зинер. Предполагается, что Россия "нападёт" на Украину, а Китай — на Тайвань.

По словам Зинера, "у России и Китая нет друзей, у них нет других вариантов, кроме сотрудничества — "Китаю нужна энергия из России, а Россия хочет продавать Китаю энергию и оружие, так что это имеет смысл".

"Но теперь, кажется, что у них есть более общие цели. И одна из них, определенно — дать отпор Соединенным Штатам ", сказал Зинер.

Договор о совместной обороне РФ и Китая изменит мир

Журналист Yahoo опросила ещё ряд экспертов. Так, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Сингапуре Самир Пури, сообщил страны объединяет желание освободится от доминирования США и наложенные санкции.

"Союз России и Китая — один из определяющих факторов современной геополитики. Две страны доминируют в Евразии. У них два из пяти постоянных мест в Совете Безопасности ООН. Это две из восьми объявленных ядерных держав. И тот факт, что они стали ближе, изменил ситуацию ", сказал Пури.

Если бы Китай и Россия пришли друг другу на помощь во время войны, если бы они подписали соглашение о взаимной обороне — это бы изменило правила игры во всем мире, — добавил он.

Это не разовые мероприятия, а стратегическое партнёрство между РФ и КНР

Со своей стороны, директор Австрийского института европейской политики и политики безопасности в Вене Велина Чакарова, назвала партнерство между Китаем и Россией "драконьим медведем". Она подчеркнула, что их сотрудничество носит давний стратегический характер.

"Россия в 2014 году столкнулась с кризисом экзистенциального масштаба. Затем вмешался Китай, введя различные меры, валютные свопы, вмешался их Центральный банк, заявив, что он сделает все необходимое, чтобы помочь спасти российскую валюту, и дефолт был предотвращен ", — сказала Чакарова.

Хорошая новость, по мнению Чакаровой, заключается в том, что даже если Россия действительно "вторгнется" на Украину, Китай вряд ли нанесет удар по Тайваню — по крайней мере, в ближайшие пару месяцев.

"И за это мы можем поблагодарить предстоящую Олимпиаду в Пекине, которая начнется не раньше 4 февраля", сказала политолог..

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по "вторжению" на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона "готовит третью операцию" в Донбассе. Как указал президент, "есть ощущение, что нас предупреждают".

Как подчеркнул Путин, Россия должна реагировать и "что-то делать".

На переговорах 15 декабря Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили создание независимой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между двумя странами ( аналог SWIFT) без участия иных государств.

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