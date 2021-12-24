США, Россия и Китай начнут "великую игру" в 2022 году

Пока никаких особых сдвигов в мировом порядке не наблюдается. Не факт, что 2022 год принесёт великие изменения, международные события и встречи лидеров. Но США пытаются приспособить ситуацию к своим интересам, хотя не особо успешно.

Как пишет европейское издание "Дума", в 70-е годы США уже пытались разморозить отношения с Китаем с целью изоляции СССР. Теперь на месте Пекина находится Москва и всё происходит с точностью до наоборот.

США возвращаются к той же схеме, потому что на международной арене у них остаётся всё меньше ходов, а стремление сохранить мировую гегемонию оказывается неосуществимым, отмечает обозреватель Лычезар Радев.

Поскольку США практически сразу реагируют на любые движения навстречу друг другу Владимира Путина и Си Цзиньпина, очевиден геополитический дискомфорт от укрепления союза Москвы и Пекина. США прогнозируют себе крупные неприятности по этому поводу.

Стоит ожидать, что Вашингтон будет делать всё, чтобы помешать стратегическому партнёрству России и Китая. Как заявили многие международные наблюдатели, президент США готов даже якобы пойти на уступки РФ, чтобы сорвать "дружбу держав".

Правда эксперты уверены: это очень вряд ли, а вот то, что США будут пытаться "выиграть время", очевидно.

Не исключено, что Россия и Китай в 2022 году будут соавторами новых стратегических инициатив. Вероятно, углубление экономического сотрудничества, а также проведение военно-морских учений по всей Восточной Азии.

Эксперт называет возможное вторжение на Тайвань ошибкой, но невозможно отрицать, что в Южной Азии произойдут геополитические изменения.

Китай и Индия будут развивать торговые и экономические связи.

Россия и Индия займутся сотрудничеством в сфере обороны.

У американцев же окончательно сорвётся план возобновления транстихоокеанского сотрудничества. Изменение брошенного ими Афганистана будет неотвратимым. Вьетнам постепенно расширит военно-техническое сотрудничество с Россией. Ближний Восток ограничит политику США, а Израиль будет стремиться сохранить полученные территории.

В Европе же будет беспокойно, так как США намерены разместить ракетные комплексы в ряде стран-членах НАТО.

Украину же много раньше, чем вымышленное "вторжение агрессивной России", погубит мёртвая экономика. Как минимум, нехватка угля и природного газа спровоцируют масштабный кризис.

Но Киев упорно не станет выполнять минские договорённости, а президент Владимир Зеленский и правительство отказываются каким-либо образом заниматься насущными проблемами страны.

Украина, по сути, погрязла в безответственности и бессмысленности. На фоне всего этого у неё прекрасное лобби в лице ЕС и ЕК. Европа же в упор не видит собственных проблем, а надо бы — к концу января 2022 года запасы природного газа будут полностью исчерпаны.

В ЕС уже открыто говорят об энергетической бедности, хотя настоящий газовый кризис ещё впереди. Тем не менее Европа при такой безысходности озвучивает угрозы и оскорбления в адрес России. Зачем?

США же находятся в "стратегической ловушке", так как постоянный фокус на Украине грозит очередным крупным международным провалом. Поставки устаревшего вооружения туда смешны, при том что в случае боевых действий ни одно из украинских вооружений не сможет остановить российскую армию.

Противостоять одновременно России и Китаю США не смогут. А Украина при всём желании не сможет изменить своё географическое положение и "уехать" в Америку или подальше от границ РФ.

И если она и дальше продолжит в том же духе, то скоро прекратит своё существование как государство. Заступаться за неё, рискуя развязать третью мировую войну, никто не будет.

России же требуется зона стабильности, включающая Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон и Крым.

"Всё это вопросы скорее утопические, но на перспективу такая зона обеспечила бы лишение США статуса мирового жандарма, роспуск НАТО за бессмысленностью и ещё большее закрепление позиций России и Китая на международной арене, с ростом роли Индии в мировой политике", — подытожил аналитик "Думы".

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