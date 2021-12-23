EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Путин не просто зол, он в ярости. Что сказал президент о Западе и Украине

Мир

Владимир Путин использовал жёсткую риторику в отношении Запада и нынешней Украины, выступая на пресс-конференции 23 декабря.

Путин не просто зол, он в ярости. Что сказал президент о Западе и Украине

Запад должен дать немедленные гарантии безопасности России

Президент РФ указал, что информационная война с нагнетанием ситуации вокруг Украины может быть подготовкой к силовой операции Киева в Донбассе и предупреждением России, чтобы она в этой ситуации не приходила на помощь народным республикам.

"Запад ещё требует от нас гарантии безопасности, хотя это они пришли к нашим границам с ракетами, а не мы к их границам. Мы можем напомнить Западу, как Америка и за счёт кого получила Техас (аннексировала у Мексики эту территорию), но Запад не любит это вспоминать, а упрекает нас Крымом. Поэтому пусть Запад сам будет честным, а уже нас потом учит", — отметил Путин.

"Дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Что здесь непонятного? Это что, избыточное требование, не ставить ракеты у нашего дома? Как бы американцы отнеслись к нашим ракетам на границе Мексики и США?" — добавил президент.

Путин заявил, что ему важен не ход переговоров с США, а их результат:

"Вы должны дать гарантии, а не мы. И немедленно, сейчас", — сказал президент.

Владимир Путин вспомнил, что Запад поддерживал террористов на Кавказе, чтобы развалить Россию, хотя западные агенты влияния внутри страны всё в 90-е годы контролировали.

"Зачем это было делать?" — риторически спросил он.

Путин заявил, что поэтому теперь Россия будет делать то, что считает нужным, а не то, что хочет Запад.

Россия работала с любой Украиной, пока не произошёл переворот

Готова ли Россия к войне с Украиной, если её спровоцируют, спросили журналисты. Верховный главнокомандующий РФ ответил, что "всё началось" ещё в 2014 году.

"Мы работали с Украиной на протяжении всех лет и с "прозападными" Ющенко, Тимошенко. Ругались, но работали, но в 2014-м произошёл кровавый переворот. Хотя Янукович уже согласился уйти и западные партнёры дали гарантии безопасности, но через сутки произошла кровавая провокация и переворот. Так возник кризис, и мы были обязаны реагировать", — сказал Путин.

Потом экс-президент Пётр Порошенко дважды предпринял попытку вернуть Донбасс силой, хотя ему советовали этого не делать, в итоге Украина "получила потери и котлы", напомнил президент России.

Будущее Донбасса определит его народ

Он отметил, что Киев не хочет выполнять Минские соглашения, а предлагает свои решения, которые полностью противоречат подписанным ранее договорённостям. Также из Украины делают враждебную территорию по отношению к России, подчеркнул президент.

Будущее Донбасса, по его словам, должен определить народ, проживающей на этой территории.

Путин обвинил Киев в несоблюдении перемирия, так как власть дала разрешение "самим" ВСУ на местах принимать решения стрелять. Хотя ранее договаривались, что за это должны отвечать и нести ответственность высокопоставленные чиновники в министерстве обороны Украины, а сейчас там "хаос".

"Зеленский попал под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, "нациков", — сказал президент РФ.

По его словам, Россия хочет выстроить добрососедские отношения с Украиной, но на всех тех, кто поддерживает это у соседей, накладываются санкции или, вообще, их убивают, как, например, это сделали в Одессе 2 мая. И никто даже не ищет виновных, отметил Путин. Не способствует установлению отношений, по его словам, и "выдавливание" русского языка и культуры.

"Мы прямо поставили вопрос. Никаких военных движений в Донбассе. Сейчас видим движение в положительном ключе, США назначила своего представителя по донбасскому кейсу, начались переговоры", — обнадёжил Владимир Путин.

Читайте по теме:

Путин назвал главное условие для признания РФ правительства "Талибана"*

Путин о санкциях против Крыма: Запад плевать хотел на интересы крымчан

Путин связал бойкот США Олимпиады с неудачными попытками сдержать развитие Китая

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Путин одернул журналиста NBC во время интервью
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина владимир путин владимир зеленский
Новости
Шеф-повар рассказал о небанальных блюдах для новогоднего стола
Песков рассказал, что станет главной темой на переговорах в Женеве
Турция может возглавить антироссийскую операцию НАТО в Донбассе
Первый случай смерти заразившегося омикрон-штаммом зафиксировали в ФРГ
Путин назвал главное условие для признания РФ правительства "Талибана"*
Путин объяснил, кого считает "золотым фондом России"
Путин о личном: "Я ни за кем не слежу с тех пор, как перестал руководить ФСБ"
Политолог объяснил угрозы США устроить России "масштабные последствия"
В Московской области управляющая компания за счёт жителей добывала криптовалюту
Депутат Рады Бужанский: Украину могут разделить Польша, Румыния и Венгрия
Последние материалы
Шеф-повар рассказал о небанальных блюдах для новогоднего стола
Песков рассказал, что станет главной темой на переговорах в Женеве
Турция может возглавить антироссийскую операцию НАТО в Донбассе
Путин не просто зол, он в ярости. Что сказал президент о Западе и Украине
Первый случай смерти заразившегося омикрон-штаммом зафиксировали в ФРГ
Путин назвал главное условие для признания РФ правительства "Талибана"*
Путин объяснил, кого считает "золотым фондом России"
Путин о личном: "Я ни за кем не слежу с тех пор, как перестал руководить ФСБ"
Роман Медокс — мистер Рипли времён декабристов
Политолог объяснил угрозы США устроить России "масштабные последствия"
Популярное
Общество
Ширвиндт показал огромные очереди на улицах Рима: "Не верю своим глазам"

Телеведущий Михаил Ширвиндт поделился кадрами, которые могли бы стать отличными сюжетами для репортажей Владимира Соловьёва и Дмитрия Киселёва об "ужасах Европы".

Ширвиндт показал огромные очереди на улицах Рима: "Не верю своим глазам"
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Экономика и бизнес
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Здоровье
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Экономика и бизнес
США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса
Ирина Шлионская Роман Медокс — мистер Рипли времён декабристов Ирина Шлионская Василий Амирджанов На Деда Мороза подали в суд за неисполнение желаний Василий Амирджанов Ирина Гусакова Бритни Спирс рассказала, как вышла из депрессии Ирина Гусакова
Политика. Новости и аналитика
ЕС потребовал, чтобы Зеленский освободил Медведчука из-под домашнего ареста
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна обратилась с поздравлениями ко "второму сыну"
Происхождение "омикрона": вердикт Александра Гинцбурга
Гипотезы. Наука
Происхождение "омикрона": вердикт Александра Гинцбурга
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников