Путин не просто зол, он в ярости. Что сказал президент о Западе и Украине

Владимир Путин использовал жёсткую риторику в отношении Запада и нынешней Украины, выступая на пресс-конференции 23 декабря.

Запад должен дать немедленные гарантии безопасности России

Президент РФ указал, что информационная война с нагнетанием ситуации вокруг Украины может быть подготовкой к силовой операции Киева в Донбассе и предупреждением России, чтобы она в этой ситуации не приходила на помощь народным республикам.

"Запад ещё требует от нас гарантии безопасности, хотя это они пришли к нашим границам с ракетами, а не мы к их границам. Мы можем напомнить Западу, как Америка и за счёт кого получила Техас (аннексировала у Мексики эту территорию), но Запад не любит это вспоминать, а упрекает нас Крымом. Поэтому пусть Запад сам будет честным, а уже нас потом учит", — отметил Путин.

"Дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Что здесь непонятного? Это что, избыточное требование, не ставить ракеты у нашего дома? Как бы американцы отнеслись к нашим ракетам на границе Мексики и США?" — добавил президент.

Путин заявил, что ему важен не ход переговоров с США, а их результат:

"Вы должны дать гарантии, а не мы. И немедленно, сейчас", — сказал президент.

Владимир Путин вспомнил, что Запад поддерживал террористов на Кавказе, чтобы развалить Россию, хотя западные агенты влияния внутри страны всё в 90-е годы контролировали.

"Зачем это было делать?" — риторически спросил он.

Путин заявил, что поэтому теперь Россия будет делать то, что считает нужным, а не то, что хочет Запад.

Россия работала с любой Украиной, пока не произошёл переворот

Готова ли Россия к войне с Украиной, если её спровоцируют, спросили журналисты. Верховный главнокомандующий РФ ответил, что "всё началось" ещё в 2014 году.

"Мы работали с Украиной на протяжении всех лет и с "прозападными" Ющенко, Тимошенко. Ругались, но работали, но в 2014-м произошёл кровавый переворот. Хотя Янукович уже согласился уйти и западные партнёры дали гарантии безопасности, но через сутки произошла кровавая провокация и переворот. Так возник кризис, и мы были обязаны реагировать", — сказал Путин.

Потом экс-президент Пётр Порошенко дважды предпринял попытку вернуть Донбасс силой, хотя ему советовали этого не делать, в итоге Украина "получила потери и котлы", напомнил президент России.

Будущее Донбасса определит его народ

Он отметил, что Киев не хочет выполнять Минские соглашения, а предлагает свои решения, которые полностью противоречат подписанным ранее договорённостям. Также из Украины делают враждебную территорию по отношению к России, подчеркнул президент.

Будущее Донбасса, по его словам, должен определить народ, проживающей на этой территории.

Путин обвинил Киев в несоблюдении перемирия, так как власть дала разрешение "самим" ВСУ на местах принимать решения стрелять. Хотя ранее договаривались, что за это должны отвечать и нести ответственность высокопоставленные чиновники в министерстве обороны Украины, а сейчас там "хаос".

"Зеленский попал под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, "нациков", — сказал президент РФ.

По его словам, Россия хочет выстроить добрососедские отношения с Украиной, но на всех тех, кто поддерживает это у соседей, накладываются санкции или, вообще, их убивают, как, например, это сделали в Одессе 2 мая. И никто даже не ищет виновных, отметил Путин. Не способствует установлению отношений, по его словам, и "выдавливание" русского языка и культуры.

"Мы прямо поставили вопрос. Никаких военных движений в Донбассе. Сейчас видим движение в положительном ключе, США назначила своего представителя по донбасскому кейсу, начались переговоры", — обнадёжил Владимир Путин.

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