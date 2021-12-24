Канада отзовёт своих военнослужащих с Украины в случае начала там активных боевых действий.
Об этом пишет cbc. ca.
Газета отмечает, что Канада изначально поддержала заявку Украины на вступление в НАТО и входит "в число крупнейших сторонников и защитников страны", но в новом году столкнется с "неудобным выбором" как на международном уровне, так и внутри страны.
Дело в том, что у "политически активной" украинской диаспоры вызывает беспокойство решение США и НАТО не отправлять войска для защиты Украины в случае "вторжения РФ". Но "либеральное правительство должно будет подчиниться другим союзникам по НАТО, как бы болезненно это ни воспринималось внутри страны", поясняет автор материала.
Канада содержит на Украине около 200 военных инструкторов, при этом основная часть контингента размещена в Яворове недалеко от границы с Польшей.
"Вполне возможно" придется отозвать их в случае крупных боевых действий, говорят канадские военачальники.
"Это миссия по наращиванию (боевого) потенциала, а не для решения боевых задач", — сказал начальник штаба обороны Канады, генерал Уэйн Эйр, в интервью CBC News.
"Наши инструкторы сосредоточены на тренировках, а не на участии в боях, и поэтому в случае любого ухудшения ситуации, нам нужно будет взглянуть на то, что мы сделаем этими силами на местах", — добавил он.
Отметим, что канадская военная миссия на Украине была временно приостановлена (частично эвакуирована) в апреле из-за якобы крупной вспышки коронавируса среди военнослужащих.
Представитель объединенного оперативного командования вооруженных сил отказался сообщить, сколько солдат дали положительный результат на коронавирус.
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