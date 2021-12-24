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Канада примет "болезненное" решение об отзыве своих военных с Украины

Мир

Канада отзовёт своих военнослужащих с Украины в случае начала там активных боевых действий.

Об этом пишет cbc. ca.

Канада не трусит, а подчиняется решению НАТО

Газета отмечает, что Канада изначально поддержала заявку Украины на вступление в НАТО и входит "в число крупнейших сторонников и защитников страны", но в новом году столкнется с "неудобным выбором" как на международном уровне, так и внутри страны.

Дело в том, что у "политически активной" украинской диаспоры вызывает беспокойство решение США и НАТО не отправлять войска для защиты Украины в случае "вторжения РФ". Но "либеральное правительство должно будет подчиниться другим союзникам по НАТО, как бы болезненно это ни воспринималось внутри страны", поясняет автор материала.

Канада отзовёт свой военный контингент с Украины

Канада содержит на Украине около 200 военных инструкторов, при этом основная часть контингента размещена в Яворове недалеко от границы с Польшей.

"Вполне возможно" придется отозвать их в случае крупных боевых действий, говорят канадские военачальники.

"Это миссия по наращиванию (боевого) потенциала, а не для решения боевых задач", — сказал начальник штаба обороны Канады, генерал Уэйн Эйр, в интервью CBC News.

"Наши инструкторы сосредоточены на тренировках, а не на участии в боях, и поэтому в случае любого ухудшения ситуации, нам нужно будет взглянуть на то, что мы сделаем этими силами на местах", — добавил он.

Отметим, что канадская военная миссия на Украине была временно приостановлена (частично эвакуирована) ​​в апреле из-за якобы крупной вспышки коронавируса среди военнослужащих.

Представитель объединенного оперативного командования вооруженных сил отказался сообщить, сколько солдат дали положительный результат на коронавирус.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
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