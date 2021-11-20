Пашинян предал Путина: Армения открывает "эру мира" с Турцией

Никол Пашинян сделал свой выбор, он обманул Москву, и ведёт Армению под власть турок. Но понравится ли это народу Армении?

Пашинян предпочёл переговоры в рамках враждебного России проекта

19 ноября было распространено сообщение Совета Европы о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев после телефонного разговора с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем договорились встретиться 15 декабря в Брюсселе, в рамках саммита ЕС-Восточное партнерство. Об этом сообщил сам европейский чиновник в Twitter.

Официальный представитель МИД Аамении Ваан Унанян подтвердил ТАСС договорённости.

Из сообщения МИД Азербайджана стало ясно, что инициатором встречи стал Никол Пашинян.

"Премьер-министр Никол Пашинян предложил провести их встречу 15 декабря на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Азербайджанская сторона всегда открыта для политического диалога, приветствует такие контакты. В связи с этим Азербайджан согласился организовать такую ​​встречу при посредничестве Совета Европы", — сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдулла.

По мнению азербайджанской стороны, брюссельский саммит и встреча, которая будет организована в его рамках, создадут дополнительные возможности.

Однако в тот же день, 19 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров ещё выражал уверенность, что трёхсторонняя встреча по Карабаху с участием РФ, Азербайджана и Армении состоится, но для неё нужен консенсус сторон.

Такую встречу РФ российская сторона готовит с начала ноября. То есть получается, что Ереван и Баку, заключив при помощи Сергея Шойгу 16 ноября очередное перемирие, не поставив Москву в известность, подготовили другие переговоры, и попробуют решить свои проблемы через посредничество Восточного партнёрства — антироссийского проекта Запада.

Это была не истерика: Ереван исполнил свою угрозу

Таким образом, стало ясно о каких иных вариантах "международного партнёрства" говорил в обращении секретарь Совета безопасности Армен Григорян после обострения обстановки в Сюникской области 16 ноября, когда истерически потребовал от РФ защитить территориальную целостность Армении в рамках соглашения 1997 года, а если нет, то тогда Армения обратится к другим посредникам.

Кстати, письменного обращения к Москве, которое обещал организовать Григорян так и не последовало.

Откровенно говоря, предательство Азербайджана не кажется странными, страна состоит в союзе с Турцией, и Путин относится к этому "с пониманием". Алиев высказывался против присутствия российских миротворцев в Карабахе,

Но для Армении такое "кидалово" России может стать критическим. Если бы российские миротворцы не вошли 9 ноября в Степанакерт, то турки оккупировали бы весь Нагорный Карабах и Сюникскую область.

Россия охраняет внешнюю границу Армении, в Гюмри стоит её военная база, и только российская армия сможет оказать армянам мобильную помощь, если Алиев с Реджепом Эрдоганам начнут новую военную кампанию.

Если же ЕС выступит посредником установления отношений Армении с Турцией, то тогда, это будет изменение внешнего вектора Еревана.

Пашинян кладёт Армению к ногам турок

Известно, что к этому идёт подготовка. Пашинян говорит о нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, открывая "эру мира". Президент Турции заявил журналистам в сентябре, что получил через премьера Грузии предложение о встрече с Пашиняном. При этом Эрдоган отметил, что для этого Армения должна предпринять определенные "позитивные шаги": открыть Заргезурский коридор через Сюникскую область Армении между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой. Это даст Эрдогану выход в Среднюю Азию — которую он включает в зону своего влияния.

Между тем Россия предлагает сторонам договариваться о демаркации-делимитации государственной границы, это было бы долгосрочным решением, но Ереван этого не хочет.

Вероятно, договор о пребывании миротворцев Ереваном, не говоря уже о Баку, не будет продлен, и России надо готовится к уходу с Южного Кавказа и кардинального изменения геополитической карты региона.

Вопрос в том, входит ли это в планы армянского народа — оказаться под турками?

Россия делает всё, что решить вопрос мирно, если это армян не устраивает, то Нагорный Карабах Армения потеряет первым. Дальше — и всю Армению, Ереван станет Иреваном, а армяне — меньшинством в строящейся (и успешно) Османской Империи.

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