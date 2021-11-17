Ереван шантажирует Москву, призывая вступить в войну с Баку, при этом в Армении Россию периодически оскорбляют, что не вяжется с союзническими обязательствами.
Во вторник 15 ноября обострилась обстановка на армяно-азербайджанской границе, в чём стороны обвинили друг друга.
Ереван сообщил о потере ими двух оборонительных линий в Сюникской области. В свою очередь, Баку — о массированном применении артиллерии противником с целью остановить продвижение азербайджанских войск. Сообщения о потерях в рядах противника идут с обеих сторон.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 16 ноября провёл переговоры с министрами обороны Азербайджана Закиром Гасановым и назначенным 15 ноября министром обороны Армении экс-вице премьером Суреном Папикяном.
А уже поздно вечером 16 ноября стало известно, что Ереван и Баку при посредничестве России заключили перемирие. Это говорит о том, что Азербайджан не хочет полномасштабной войны с Арменией, а Армения — в панике.
Об этом также говорит тот факт, что 16 ноября секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в эфире Общественного телеканала обратился к Москве с призывом защитить от нападения азербайджанских войск территорию Армении на основе договора от 1997 года.
"Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении. Это устное обращение, сейчас готовится письменное", — сказал Григорян.
Если же Россия, по его словам, не отреагирует, то "доверительные отношения между Ереваном и Москвой могут измениться, и руководство Армении может обратиться к другим зарубежным партнёрам и международным организациям", выдвинул ультиматум Григорян.
При этом, по субординации, помощь у Москвы должно просить первое лицо — Никол Пашинян, он промолчал. И в ОДКБ, как следует из заявления секретаря объединения Владимира Зайнетдинова, Ереван не обращался.
Как сказал Pravda. Ru эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев, от ОДКБ помощь Армении не придёт, так как у Таджикистана, Киргизии — свой фронт, связанный с "Талибаном"( запрещена в РФ), а Казахстан далеко от Армении. Белоруссия же отказывается участвовать в каких-то вооруженных акциях на территории постсоветского пространства, она заявляет, что держит западный фронт с НАТО, указал эксперт.
Поэтому, по словам Андрея Суздальцева, есть только одна мобильная сила, которая способна оказать быструю поддержку и помощь Еревану — это Россия. Тем более в Армении есть российская база в Гюмри, где находятся 2,5 тысячи российских солдат, офицеров, специалистов, и там есть авиация, которая может достичь Армении, даже не пересекая Кавказский хребет.
Однако эксперта "несколько поражает" то, что в Армении "сейчас очень неоднозначное мнение о России вообще".
"В Ереване Россию периодически оскорбляют*, называют оккупантами наши войска, хотя именно благодаря России, российские войска частично контролируют границу Армении с Турцией. Благодаря России обеспечивается безопасность этого небольшого государства на Южном Кавказе", — сказал Андрей Суздальцев.
Андрей Суздальцев считает, что говоря о помощи извне помимо РФ, Ереван "как ни странно, имеет в виду не военный путь, тем не менее, это шантаж".
"Сейчас у Пашиняна есть определенные контакты с Турцией. Учитывая, что Турция сейчас очень влиятельна, близка к тому, что происходит в Баку, то Турция может выступить арбитром между Баку и Ереваном. Естественно, это наносит определенный ущерб влиянию России в этом регионе. Это шантаж, который ориентирован на стратегические усилия турок, если они потребуются", — сказал эксперт.
Как предполагают эксперты, наступление азербайджанцев в Сюникском районе Армении связаны с желанием Баку подстегнуть Ереван к открытию Зангезурского коридора в Сюникской области, который призван обеспечить бесперебойную работу транспортных и энергетических маршрутов, связывающих Турцию через Нахичевань и "материковый" Азербайджан с бывшими советскими среднеазиатскими республиками.
Об этом президент Ильхам Алиев заявил на прошедшем саммите Тюркского совета…
"Зангезурский коридор объединит весь тюркский мир, и станет для нас связующим звеном с Европой", — сказал азербайджанский лидер.
*9 ноября в Ереване под охраной полиции прошёл митинг националистов под девизом «Проснись, армянин!».
Выступающие обвиняли Россию в том, что она не защитила Армению и допустила ее поражение в войне, а также в том, что Россия вынудила Армению подписать трехстороннее Заявление о прекращении военных действий, а сейчас принуждает Ереван подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Из выступлений следовало, что Россия – главный виновник всех бед армянского народа. На митинге звучали оскорбительные лозунги в адрес России и ее президента.
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