Ереван решился на шантаж Москвы. В пользу кого?

Ереван шантажирует Москву, призывая вступить в войну с Баку, при этом в Армении Россию периодически оскорбляют, что не вяжется с союзническими обязательствами.

Шойгу остановил эскалацию на армяно-азербайджанской границе

Во вторник 15 ноября обострилась обстановка на армяно-азербайджанской границе, в чём стороны обвинили друг друга.

Ереван сообщил о потере ими двух оборонительных линий в Сюникской области. В свою очередь, Баку — о массированном применении артиллерии противником с целью остановить продвижение азербайджанских войск. Сообщения о потерях в рядах противника идут с обеих сторон.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 16 ноября провёл переговоры с министрами обороны Азербайджана Закиром Гасановым и назначенным 15 ноября министром обороны Армении экс-вице премьером Суреном Папикяном.

А уже поздно вечером 16 ноября стало известно, что Ереван и Баку при посредничестве России заключили перемирие. Это говорит о том, что Азербайджан не хочет полномасштабной войны с Арменией, а Армения — в панике.

Ультиматум Еревана Москве

Об этом также говорит тот факт, что 16 ноября секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в эфире Общественного телеканала обратился к Москве с призывом защитить от нападения азербайджанских войск территорию Армении на основе договора от 1997 года.

"Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении. Это устное обращение, сейчас готовится письменное", — сказал Григорян.

Если же Россия, по его словам, не отреагирует, то "доверительные отношения между Ереваном и Москвой могут измениться, и руководство Армении может обратиться к другим зарубежным партнёрам и международным организациям", выдвинул ультиматум Григорян.

При этом, по субординации, помощь у Москвы должно просить первое лицо — Никол Пашинян, он промолчал. И в ОДКБ, как следует из заявления секретаря объединения Владимира Зайнетдинова, Ереван не обращался.

Только РФ может мобильно помочь Армении

Как сказал Pravda. Ru эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев, от ОДКБ помощь Армении не придёт, так как у Таджикистана, Киргизии — свой фронт, связанный с "Талибаном"( запрещена в РФ), а Казахстан далеко от Армении. Белоруссия же отказывается участвовать в каких-то вооруженных акциях на территории постсоветского пространства, она заявляет, что держит западный фронт с НАТО, указал эксперт.

Поэтому, по словам Андрея Суздальцева, есть только одна мобильная сила, которая способна оказать быструю поддержку и помощь Еревану — это Россия. Тем более в Армении есть российская база в Гюмри, где находятся 2,5 тысячи российских солдат, офицеров, специалистов, и там есть авиация, которая может достичь Армении, даже не пересекая Кавказский хребет.

Однако эксперта "несколько поражает" то, что в Армении "сейчас очень неоднозначное мнение о России вообще".

"В Ереване Россию периодически оскорбляют*, называют оккупантами наши войска, хотя именно благодаря России, российские войска частично контролируют границу Армении с Турцией. Благодаря России обеспечивается безопасность этого небольшого государства на Южном Кавказе", — сказал Андрей Суздальцев.

Ереван шантажирует России, поглядывая на Турцию

Андрей Суздальцев считает, что говоря о помощи извне помимо РФ, Ереван "как ни странно, имеет в виду не военный путь, тем не менее, это шантаж".

"Сейчас у Пашиняна есть определенные контакты с Турцией. Учитывая, что Турция сейчас очень влиятельна, близка к тому, что происходит в Баку, то Турция может выступить арбитром между Баку и Ереваном. Естественно, это наносит определенный ущерб влиянию России в этом регионе. Это шантаж, который ориентирован на стратегические усилия турок, если они потребуются", — сказал эксперт.

Чего хочет Баку?

Как предполагают эксперты, наступление азербайджанцев в Сюникском районе Армении связаны с желанием Баку подстегнуть Ереван к открытию Зангезурского коридора в Сюникской области, который призван обеспечить бесперебойную работу транспортных и энергетических маршрутов, связывающих Турцию через Нахичевань и "материковый" Азербайджан с бывшими советскими среднеазиатскими республиками.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил на прошедшем саммите Тюркского совета…

"Зангезурский коридор объединит весь тюркский мир, и станет для нас связующим звеном с Европой", — сказал азербайджанский лидер.

*9 ноября в Ереване под охраной полиции прошёл митинг националистов под девизом «Проснись, армянин!».

Выступающие обвиняли Россию в том, что она не защитила Армению и допустила ее поражение в войне, а также в том, что Россия вынудила Армению подписать трехстороннее Заявление о прекращении военных действий, а сейчас принуждает Ереван подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Из выступлений следовало, что Россия – главный виновник всех бед армянского народа. На митинге звучали оскорбительные лозунги в адрес России и ее президента.

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