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Армения и Азербайджан прекратили боевые действия после звонка Шойгу

Политика

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана.

Армения и Азербайджан прекратили боевые действия после звонка Шойгу

Он призвал Степана Папикяна и Закира Гасанова прекратить действия, которые провоцируют обострение ситуации на границе в районе горы Килисали.

После переговоров с Шойгу стороны конфликта прекратили боевые действия.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что на армяно-азербайджанской границе подразделения вооружённых сил Азербайджана напали на армянские позиции. Войска Армении уничтожили 10 единиц азербайджанской бронетехники. С обеих сторон конфликта есть убитые и раненые.

При этом Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении армянской противотанковой установки и миномёта на границе.

Ранее Армения обратилась к России с просьбой защитить территориальную целостность страны в связи с нападением Азербайджана.


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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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