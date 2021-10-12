Армения получила шанс отомстить Азербайджану

Выбор у Армении после поражения от Азербайджана во второй Карабахской войне был хуже не придумаешь, и тут, как спасение, появился Иран со своими интересами.

Армения перед смертельным выбором

Перед Арменией после поражения в войне стояла дилемма: или попробовать наладить отношения с турками, которые вырезали армян в начале прошлого века, или опять довериться России, у которой нет (и не было) никакой стратегии в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Проблема заключается в сохранении неопределённости статуса Нагорного-Карабаха. Вернется ли суверенитет и опека над регионом к Азербайджану или будет выбрана другая модель управления.

Эта двусмысленность заложена в соглашении о перемирии, обеспеченного посредничеством Москвы, и она привела к тому, что корни разногласий между Арменией и Азербайджаном не ликвидированы. И всё складывалось в течение этого года для Армении крайне неблагоприятно, но появился Иран со своими интересами.

Причины активизации Ирана в Закавказье

Спустя год после окончания войны, Тегеран осознал, что на его северной границе сложилась новая геополитическая реальность с набирающим обороты Азербайджаном и ослабленной Арменией.

Угрозы для Ирана в усилении Азербайджана многочисленны. Во-первых, Азербайджан имеет очень тесные связи с Израилем. Баку поставляет 40% своей нефти в Израиль и активно покупает там современное оружие. Персы уверены, что их ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит с помощью израильских беспилотников, стартовавших с авиабазы Ситалчай, расположенной в 70 км к северо-западу от Баку.

Министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Абдуллахян назвал "активное" присутствие Израиля в Азербайджане "угрозой для безопасности" Ирана.

Во-вторых, как сказала Pravda. Ru востоковед, иранист Каринэ Геворгян конфликт между Ираном и Азербайджаном нарастает по причине давних претензий шиитов Ирана в суннитизации Азербайджана, которая шла "под немалым давлением Турции".

"Предки тех, кто живет в сегодняшней Азербайджанской республике, были включены в иранскую цивилизацию. Более того, 120-150 лет назад они османов, турок ненавидели в связи с чудовищным геноцидом шиитов, который был в Османской империи. Но туркам удалось их развернуть на 180 градусов. И для Ирана это опасность, потому что соответствующая пропаганда действует и в иранском Азербайджане", — сказала политолог.

Добавим, что на территории иранского Азербайджана проживает до 30 миллионов этнических азербайджанцев. Тогда как население самого Азербайджана — 10 миллионов человек.

В третьих, Иран заметил усиление венных учений Турции и Азербайджана у своих границ, в том числе, в Каспийском море.

Исходя их этих основных причин, очевидно, почему Иран активно вмешался в закавказские процессы.

Иран обеспечит альтернативу Зангезурскому коридору

Как считает Каринэ Геворгян, Ереван сегодня "малосубъектен", он "лежит на боку" и "посттравматический синдром ещё долго будет давать о себе знать". Однако в иранских соцсетях активно обсуждается новость о том, что Тегеран и Ереван достигли военного соглашения о размещении иранских военных советников на территории Армении.

Если это так, то Армения получит возможность выйти из состояния "грогги", выбирая дальнейшую линию поведения.

Косвенно эту новость подтверждает заявление Тегерана о том, что он готов строить новую транзитную дорогу через Армению в Грузию (и, соответственно, охранять её) и далее через Чёрное море в Европу, которая пройдёт параллельно шоссе Горис — Капан. Дело в том, что около 21 километра этой дороги, согласно итогам перемирия, отошли к Азербайджану, и иранские фуры вынуждены платить дорожные сборы при прохождении КПП. Иранские СМИ утверждают также, что азербайджанцы даже арестовали двух водителей соотечественников и "до сих пор не отпустили".

Новая дорога пролегает в Сюникской области, которую Армения боится потерять окончательно, обвиняя Баку в ползучей оккупации.

По этой же Сюникской области пролегает и так называемый Зангезурский коридор, по которому Турция решила наладить транспортный коридор в Азербайджан и далее в Среднюю Азию через Каспий.

Этот коридор, по соглашению о перемирии, должен был бы "разблокировать региональные коммуникации", кстати, с ответвлением в Иран. Но так как в договоренностях не упоминаются маршруты разблокировки, то Зангезурскому коридору в лице нового иранского шоссе появляется реальная альтернатива, которая не требует от Еревана идти на взаимопризнание границ и подписание мирного договора с Баку.

Армения осмелела и получила шанс отомстить

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на переговорах в Тегеране, что никаких договоренностей по Зангезурскому коридору не было :

"Армения заявляла и заявляет, что мы готовы обсуждать открытие коммуникаций, в то время как Азербайджан пытается неверно истолковать процесс, говоря о так называемом Зангезурском коридоре, о котором не было никакой договоренности. Это и посягательства Азербайджана на суверенную территорию Армении ставят под угрозу наши усилия по обеспечению стабильности и безопасности в регионе. В этой связи мы высоко ценим позицию Ирана в отношении территориальной целостности Армении и нерушимости ее границ", — сказал министр.

Каринэ Геворгян подчеркнула, что Иран намерен стать "очень серьезным" транзитным мировым хабом по линии север-юг. Поэтому он "не отказывается от коммуникаций ни через Сирию, ни через Турцию, ни через Ливан, ни через Россию".

Эксперт считает, что Зангезурский коридор, "всего-навсего может обеспечить движение военных грузов между Турцией и Азербайджаном, поэтому эта коммуникация, по сути, имеет только военно-политическое назначение".

Следовательно, если Армения докажет "мировому сообществу", что может разблокировать коммуникации совместно с Ираном, а не с Турцией, то это будет её пусть небольшая, но месть Азербайджану.

Каково будущее формата 3+3?

Эту проблему все заинтересованные стороны, вероятно, попробуют разрулить в формате 3+3, поддержанном министром иностранных дел Сергеем Лавровым. С одной стороны в переговорах якобы будут участвовать Армения, Азербайджан и Грузия, а с другой — Иран, Россия и Турция.

По словам главы МИД Грузии Давида Залкалиани, Грузии будет сложно участвовать в переговорах вместе с Россией, тем не менее, страна в какой-то форме должна быть представлена в крупных геополитических проектах.

Пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что инициатива 3+3 "возникла с того дня, когда началась война между Азербайджаном и Арменией".

"Некоторые страны были не готовы, и даже было сказано, что мы должны начать в формате 3+2. Мы должны продвигать вопрос Южного Кавказа в дипломатических договоренностях", — отметил он.

Каринэ Геворгян уточнила, что по её данным, это предложение было турецкое, а Лавров, будучи дипломатом, не сказал "нет".

"Дипломат не должен говорить "нет", но Лавров, наверное, предполагал и, я думаю, мидовские аналитики все-таки понимают, что вряд ли этот формат реализуем хотя бы по той причине, что Грузия, фактически, находится в состоянии войны с Россией", — сказала политолог.

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