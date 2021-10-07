Глава МИД Ирана пожаловался Сергею Лаврову на Азербайджан

Министр иностранных дел Ирана выразил озабоченность Тегерана политикой Азербайджана, конкретно — его военными связями с Израилем.

Напряженность между соседями обострилась в сентябре из-за военных учений и транзитных сборов.

Выступая на пресс-конференции в Москве, Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил, что Иран хочет иметь хорошие отношения со всеми своими соседями, но без колебаний "пропорционально ответит", если "определенная нация” на его северной границе нарушит принципы добрососедства.

Иранский чиновник, прибывший в российскую столицу для встречи со своим коллегой Сергеем Лавровым, имел в виду Азербайджан, отношения которого с Ираном в последний месяц ухудшились.

"Мы, безусловно, не потерпим геополитических сдвигов или изменения карты на Южном Кавказе. И у нас есть серьезные опасения по поводу присутствия террористов и сионистов в этом регионе”, — сказал он.

Основания для "опасений"

В прошлом году Азербайджан вел войну с Арменией и силами отколовшегося Нагорно-Карабахского региона. До этого Иран имел практически безналоговый транспортный доступ в Западную Азию и Россию через поддерживаемый Арменией Нагорный Карабах. Победивший Азербайджан начал взимать налоги с иранских дальнобойщиков, проезжающих по этой территории. Арест двух водителей вызвал тогда дипломатический скандал с Тегераном.

Еще одна претензия Ирана связана с военными учениями, которые Азербайджан провел в середине сентября на своей территории вместе с Пакистаном и Турцией. Учения были восприняты Ираном как угроза, на которую он ответил собственными военными маневрами, проведенными на прошлой неделе вблизи его северной границы с Азербайджаном. Баку, в свою очередь, воспринял действия Ирана как агрессивные.

Масла в огонь подливают тесные связи Азербайджана с заклятым врагом Ирана Израилем, который является крупным поставщиком военной техники в Азербайджан. Тегеран обеспокоен тем, что Баку может предоставить израильтянам или каким-либо другим силам доступ на свою территорию для начала враждебных операций против Ирана.

Позиция России

На просьбу журналистов прокомментировать позицию России по назревающему скандалу Сергей Лавров сказал, что Москва выступает за региональные экономические связи и дипломатию и с осторожностью относится к наращиванию военной мощи. Он выразил надежду, что Баку и Тегеран смогут урегулировать свои разногласия с помощью недавно предложенного механизма консультаций под названием "3+3", в который войдут три кавказских государства-Армения, Азербайджан и Грузия, а также их соседи-Россия, Турция и Иран.

"Мы против усиления военной активности в регионе. Против проведения любых военных учений провокационного характера”, — сказал российский министр, подчеркнув, что Азербайджан также обеспокоен иранскими маневрами.

Он призвал Тегеран ратифицировать конвенцию по Каспийскому морю 2018 года, в которой содержится положение, запрещающее предоставлять третьим странам платформу для совершения актов агрессии против других государств-членов. Иран является единственным из пяти государств, подписавших договор, которое еще не ратифицировало его.