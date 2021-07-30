Иран высказался по ситуации на границе Азербайджана и Армении

Напряжённая обстановка на границе между Арменией и Азербайджаном стала предметом внимания Ирана. Тегеран заявляет: готовы оказать помощь, нужную для восстановления мира, а Баку и Еревану стоило бы проявить сдержанность и решить вопросы мирным путём.

Напомним, что ранее Баку и Ереван успели "обменяться мнениями" по очередному инциденту: БПЛА Азербайджана якобы пытались нарушить воздушную границу Армении и (опять же якобы) были сбиты. В Баку заявили, что эта информация недостоверна.

Как сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде (данные передаёт Mehr News), иранская сторона:

сожалеет и соболезнует в связи со смертями и ранениями мирных граждан;

подчёркивает, что урегулировать спор, связанный с границей, нужно мирными методами;

обеспокоена тем, что столкновения всё ещё продолжаются.

Баку и Еревану нужно уважать границы, признанные на международном уровне, уточнил Хатибзаде.

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