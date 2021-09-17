Пост преткновения: Армения и Азербайджан снова делят границы

В Армении арестованы два иранских водителя, которые предстанут перед судом. Только суд будет азербайджанский.

Дальнобойщиков задержали на участке "Воротан". Это трасса между городами Горис и Капан в Армении. Тегеран расценивает это как провокацию Баку. Ереван высказался более осторожно по этому поводу.

Как пояснил глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов, в задержании принимали участие сотрудники МВД, погранслужбы и таможенного комитета. Причиной такого действия стал тот факт, что автомобили незаконно въехали на территорию Азербайджана. Проблема в том, что Азербайджан открыл полицейский пост фактически на территории Сюникской области Армении, считая участок "Воротан" своим.

Границы после войны с Арменией Баку установил в соответствии с границей бывшей Азербайджанской ССР. Именно этот участок в советское время был межреспубликанской границей. В те времена это была условность, мало кого интересовавшая.

Теперь же Баку желает получать все транзитные, таможенные и пограничные сборы за использование своего собственного участка, а заодно и контролировать подъезды к Нагорному Карабаху. По данным азербайджанской стороны, водители ещё и меняют номера с иранских на армянские, что в данном случае и было пресечено спецслужбами.

Обычно это делали для перестраховки, так как азербайджанская активность в этом направлении нарушает трёхстороннее заявление (Азербайджан, Армения, Россия), в котором зафиксированы обязательства по деблокации транспортных артерий региона.

Возмущённый Тегеран выразил протест и потребовал освободить своих задержанных граждан. В официальном заявлении Ирана говорится, что для страны приоритетны отношения с соседями. В частности, Тегеран заинтересован в развитии отношений с дружественной Арменией.

Ереван же высказался в разы мягче, что спровоцировало выступления внутренней оппозиции и общественности. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, для понимания ситуации следует просто учитывать вводные из прошлого.

Де-факто Пашинян подтвердил обоснованность позиции Азербайджана в части признания данного участка государственной границей. Он отметил, что эта дорога во времена СССР действительно выходила за пределы Армении. Именно поэтому Азербайджан ведёт себя там как хозяин, и это текущая реальность, с которой стоило бы считаться.

Пашинян напомнил, что стороны договорились в прошлом году о том, что трасса будет беспрепятственно использоваться транспортными средствами, в том числе и для транзита грузов. Камень преткновения — отсутствие в тексте договора механизма провоза иностранных грузов. Позиция Азербайджана — в том, что все грузы при пересечении государственных границ обязаны проходить таможенные, паспортные процедуры в соответствии с договорно-правовой базой СНГ.

Фактически вместо свободного прохождения грузов наблюдается блокировка трассы по решению Баку. Что характерно, больше всех страдает пока Тегеран. Армения уже пообещала выделить один миллиард долларов для строительства участка альтернативной автомобильной дороги в Иран.

Пашиняна за такую позицию тут же начали критиковать оппозиционеры.

Например, глава парламентской фракции блока "Армения" Сейран Оганян сказал, что можно сразу и анонсировать передачу некоторых районов Сюникской области Азербайджану в результате демаркации.

Стране однозначно нужно остаться на тех позициях, которые имели место сразу после войны, иначе сложности, аналогичные вопросам использования дороги Горис-Капан, будут только расти.

По словам эксперта по вопросам экономики Карлена Хачатряна, если Баку перекроет трассу Горис — Капан, то Армения будет заблокирована не только Турцией и Азербайджаном, что нанесёт непоправимый вред её экономике.

Союз Армении и Ирана должен противостоять турецко-азербайджанскому тандему, так как, как минимум, есть риск снижения товарооборота с Ираном. На сегодняшний день для импорта товаров из Азии Армения пользуется двумя морскими маршрутами — до грузинского порта Поти и иранского Бендер-Абасс.

Если Азербайджан будет и дальше действовать так топорно, то иранский маршрут станет убыточным.

Как пояснил спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар, напряжённость в регионе срочно нужно снижать. А посол США в Армении Линн Трейси и вовсе заявила, что Вашингтон не считает решённым статус Нагорного Карабаха и процесс необходимо нормально урегулировать всеми сторонами. Во избежание таких ситуаций в будущем.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.