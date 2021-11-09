Лавров существенно занизил серьёзность проблемы русофобии в Казахстане

Министр иностранных дел Сергей Лавров написал статью о Казахстане, из которой ясно, что Россия проигрывает битвы за умы и сознание людей даже там, где живут миллионы русских, и в тех государствах, которые живут за её счёт.

Есть ли "чувство локтя" в экономике?

В статье "Россия и Казахстан: сотрудничество без границ" Сергей Лавров много рассуждает о плодотворном сотрудничестве двух государств в рамках ЕАЭС. Но было бы странно, если бы между его двумя основными членами не рос бы товарооборот и не осуществлялись бы совместные проекты.

Затем был пролит елей в адрес отцов-основателей ЕАЭС и их титанического труда на благо обоих народов с обилием таких эпитетов, как

чувство локтя,

союзничество,

добрососедство,

обоюдная выгода,

гармония,

консолидация.

Хотя и в этой экономической части, в Казахстане особенно, много недовольных, в частности, отсутствием со стороны РФ привлекательной интеграционной идеи.

Серьёзность проблемы русофобии в Казахстане занижена

Лишь в заключительных абзацах Лавров подобрался к сути — по какому, собственно, вопросу он написал статью.

"К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией", — сообщил глава МИД РФ.

Уровень проблемы в такой постановке явно занижен. Разговор о вмешательстве извне с использованием методик по дискредитации сотрудничества с РФ сам по себе говорит о том, что это не местечковый национализм, это дозволительная практика государства для американских НПО и НКО, которых в Казахстане более шести десятков.

Это не местечковый национализм ещё и потому, что:

казахстанское молодое поколение долгие 30 лет воспитывалось в духе русофобии;

в парламенте заседает фракция партии "Ак Жол", которая предлагает переименовать областные центры с русскими названиями, убрать русский язык из Конституции, принять законопроект о признании "Ашаршылыка" ("Голодомора") с уголовной ответственностью за его отрицание и возлагает ответственность за это на СССР;

в правительстве внутренней политикой тоже занимаются радикальные националисты.

Совместные меры не искореняют тенденцию на русофобию

Лавров далее отмечает, что уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры.

"Для этого задействуем прямые каналы связи — по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведётся слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран", — информирует дипломат.

Здесь, конечно, преувеличение. Во-первых, не каждый тревожный случай всплывает. Да и слаженности незаметно, если автор "языковых патрулей" Куат Ахметов бежал от правосудия, а против автора предложения о концлагерях для русскоязычных Армана Кани не возбуждено уголовное дело. Но будем надеется, что эзоповым языком союзнику Лавров советует оперативно принимать меры против русофобов.

Казахстан не будет пропагандировать русский язык, это задача России

Заключительная часть статьи касается стимулирования изучения русского языка в Казахстане. Лавров, обращаясь уже к населению Казахстана, говорит об объединительной миссии русского языка. Напоминает, что, по Конституции Республики Казахстан, "русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским", и видит в этом плюс для казахстанской молодёжи, "связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом".

Глава МИД РФ обещает продолжить "оказывать многоплановую поддержку школам, профессиональным и высшим учебным заведениям Казахстана, осуществляющим подготовку педагогов и специалистов со знанием русского языка".

Если бы Сергей Лавров почитал казахстанскую прессу (или его помощники бы почитали и доложили), то он увидел бы, что дискуссия в казахстанском обществе идёт в совершенно других направлениях. Например,

как с меньшими потерями перейти исключительно на казахский язык в образовании, госучреждениях, бизнесе,

а президент Касым-Жомарт Токаев выступает за многоязычие (плюс английский) в школах, что нивелирует важность русского языка.

Тогда Сергей Лавров увидел бы, что казахский национализм просто перестал выкладывать откровенные ролики в интернете, но продолжает тихо делать своё дело.

Кто мешает Лаврову и возглавляемому им МИДу точно так же, как и госдепартаменту США, применять специальные информационные методики в интересах России? Никто не мешает, и этому есть пример Турции, где тоже экономика не процветает, но на важные вещи, типа проекта "Туран", деньги всегда есть.

В современных условиях, когда пропаганда становится главным оружием в информационной войне, российский МИД оказался совершенно к ней не готов. Мы проигрываем битвы за умы и сознание людей даже там, где население — русские, где Россию любят. Сокрытие правды, лицемерие ведут к повторению украинского сценария в Казахстане.

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