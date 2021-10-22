Токаев будет поощрять русофобию? России пора брать пример с Китая

Заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о "беспощадной" борьбе с проявлениями радикального национализма странным образом не касается русофобии в Казахстане. Впрочем при ближайшем рассмотрении это оказывается совсем не странным.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг, 21 октября, выступил на расширенном заседании совета Ассамблеи народа Казахстана. Это консультативно-совещательный орган при президенте, задачей которого является "способствование разработке и реализации государственной национальной политики". Предполагалось, что президент ответит на провокации казахских националистов против русских и русскоязычных, участившиеся в последнее время.

Изолированные этносы мешают казахстанской гармонии

Токаев заявил, как цитирует ТАСС, что в республике сформировалась "уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия", есть "гармония разных культур", однако есть и "проблемы в этнической сфере", которые "могут быть использованы в деструктивных целях".

Президент объяснил, не конкретизируя, что есть этносы "в замкнутых этнических районах" на селе и в городах, которые не хотят интегрироваться в казахстанское общество. Он обратил внимание на то, что в ряде регионов наблюдается феномен "внутренней эмиграции", когда представители этнических групп "дистанцируются от казахстанской действительности".

Можно понять, что речь идёт о любых нациях, населяющих Казахстан, кроме титульной. В этом контексте на Ассамблее разбирался случай о событиях в населённых пунктах Шорнак и Карабулак (Туркестанская область), населённых преимущественно узбеками. Там в июле прошлого года были столкновения между ними и казахами. Вспомним также столкновения в 2020 году между дунганами и казахами в Кордайском районе Жамбылской области.

Власти Казахстана, по словам президента, будут проводить политику социально-экономической интеграции этих (нерасшифрованных) этносов и пресекать конфликты на национальной почве.

"Хочу особо отметить: государство будет целенаправленно проводить политику социально-экономической интеграции этносов и пресекать любые трения на этой почве во избежание их перерастания в конфликты. Тем более, нам хорошо известно, что все такие конфликты — дело злонамеренных провокаторов. Вот с такими провокаторами мы будем бороться и будем беспощадны", — сказал Токаев.

То есть это провокаторы, которые не поделили дорогу, работу, женщину или ещё что-то в этом роде, и речь не идёт об авторе русофобских "языковых патрулей" Куате Ахметове.

Межнациональные отношения поручено развивать казахским националистам

Токаев далее призвал "не ограничивать детей изучением одного языка", потому что выпускники должны быть конкурентоспособными.

"А для этого нужно владеть и государственным языком, и своим национальным языком, и желательно владеть русским языком. В целом, чем больше наши дети владеют различными языками, тем лучше для них. Не надо их ограничивать лишь одним языком", — сказал Токаев.

Президент поручил министерству образования и науки "внимательно изучить опыт полиязычия во всём мире и переносить его на нашу национальную почву", а министерству информации и социального развития разработать "научно обоснованный подход к межнациональной сфере".

"Это очень деликатная сфера. Она не допускает дилетантства и популизма. Здесь должны работать только квалифицированные специалисты", — сказал президент.

Посмотрим на кадры, которые подобрал для этой "деликатной сферы" Токаев. Около полугода назад вице-министром информации Казахстана был назначен Аскар Умаров, известный своей крайней русофобией.

Одно из его самых известных выражений гласит: "С русскими проблемами языка и культуры — в Россию, пожалуйста. Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора". Он также облил презрением тех, кто будет "напиваться водкой и праздновать непонятный день победы" в "чужой войне" и призвал к "деколонизации сознания".

Умарову, ранее возглавлявшему государственное информагентство "Казинформ", долгие годы прощаются экстремистские высказывания. Более того, теперь, когда он стал чиновником, его уголовное преследование стало практически невозможным. Слабо верится, что министр информации и социального развития Аида Балаева была не в курсе мировоззрения Аскара Умарова, когда подписывала приказ о его назначении. Вряд ли это только её решение.

Также реализовывать распоряжение Касыма-Жомарта Токаева будет министр образования Асхат Аймагамбетов, который продвигает в жизнь перевод школьного образования на казахский язык. Неужели он ещё и сторонник тезиса о полиязычии?

Можно долго рассуждать о коррумпированности полиции на местах, о бытовых трудностях простого народа, что вызывает "националистические проявления". Но для национального раскола и ненависти казахских радикалов к нетитульным нациям (что мы видим в видеороликах) должны быть условия. И они созданы именно безнаказанностью настоящих провокаторов (Ахметов отпущен и бежал в Грузию), поэтому слабо верится, что ситуация может измениться.

Заявления Токаева — скорее, позёрство для Москвы, мол, занимаюсь националистами, что вам ещё надо. А на самом деле по-прежнему им будет проводиться казахизация населения, его архаизация, направленная на вытеснение самых лучших кадров в Россию, переселение узбеков из южных районов в места проживания русских на севере.

Консенсус с радикалами найден: не надо "слишком громко орать"

В комментарии для Pravda.Ru заведующий отделом Средней Азии и Казахстана в Институте стран СНГ, кандидат исторических наук Андрей Грозин отметил, что Куата Ахметова выпустили специально, чтобы он сбежал, — с целью "не нагнетать настроения в популистском национал-патриотическом сегменте".

"Я так понимаю, что "зелёный коридор" ему обеспечивали соответствующие силовые структуры Республики Казахстан", — сказал эксперт.

По его мнению, консенсус у властей с националистами найден, и он состоит в следующем: не нужно слишком громко орать о том, как ты притесняешь русских, делай это тихо, и всё у тебя будет в порядке.

Андрей Грозин отметил, что Касым-Жомарт Токаев не всё решает в стране, этим занимается элита предыдущего президента Нурсултана Назарбаева.

Так, по словам эксперта, Токаев не может уволить "определённых чиновников в определённой категории", связанных с первым президентом, например, того же Умарова.

"Токаев не может принять решения, которые могли бы изменить судьбу Казахстана. Поэтому ждать от него того, что он будет сажать какую-то "шестёрку", которая по заказу товарищей из окружения руководства администрации действующего президента сделала эти языковые патрули, — это смешно", — отметил эксперт в интервью Pravda.Ru.

"Весь казахский террариум национал-патриотов выращен, прикормлен и жируется за счет администрации президента сначала первого, а теперь второго. Это тот же Умаров, и разговоров о его увольнении не ведётся", — добавил Андрей Грозин.

Эксперт указал, что "казахских радикалов если и сажают, то не за их конкретные нацистские лозунги, а за различные сопутствующие вещи — сопротивление органам власти, подстрекательство к мятежу и так далее. А вот показательные процессы по разжиганию национальной розни проводятся против тех, кто " топит за "русский мир", например, против Ермека Тайчибекова.

России надо брать пример с Китая

Андрей Грозин отметил для Pravda.Ru, что канал " языковых патрулей" в соцсетях прикрыли только благодаря реакции России на уровне министра иностранных дел.

"Раньше этого не было. Россия меняет свои подходы, меняет свою позицию, оценки. И это к лучшему", — сказал он.

Эксперт намекнул, что деньги на казахский национализм приходят из соросовских институтов.

"Казахским националистам приходится бороться и с российской империей, и с китайским драконом, потому что денежки и на то, и на это приходят из одного места. И это место всем известно. И оспорить подобные финансовые транзакции очень сложно. И если Россия до последнего времени смотрела на русофобские вещи относительно спокойно, закрывала на них глаза, то Китай, который тоже раньше закрывал глаза, сейчас начинает закрывать границы для казахских и киргизских товаров. И "нацикам", которые пытаются раскачать ситуацию с мифическим притеснением уйгуров, казахов, киргизов в Синьцзяне, придётся в дальнейшем всё хуже. И сложнее придётся тем властным крышам, которые их в конечном итоге в рамках указанных государств обеспечивают работой и прикрытием", — сказал Pravda.Ru Андрей Грозин.

Остаётся пожелать, чтобы российские власти делали такие же выводы и принимали такие же меры, что и китайские.

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