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Эксперт рассказал, как Россия может остановить казахский национализм

Правда ТВ » Точка зрения

Казахский национализм может развиваться по украинскому сценарию и предотвратить этот сценарий необходимо, прежде всего, усилиями России.

Урбанистический пояс Омск-Нур-Султан победит казахский национализм

Об этом в программе "Точка зрения" сказал председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Он подчеркнул, что национализм — это тренд в развитии всех постсоветских государств, и Россия в этом тоже преуспела. Так в 1990 годы Москва первой заявила национальным окраинам о том, что "вы нам не нужны".

Это не означает, что Казахстан, в данном случае, не прошёл свою часть пути в поощрении национализма, но не нужно обвинять друг друга, а надо расследовать каждый конкретный случай экстремизма и возбуждения национальной розни, а в экстремальных, как было с "языковыми патрулями" в Казахстане, создавать межгосударственную комиссию по расследованию, полагает эксперт.

Юрий Крупнов уверен, что и в Казахстане, и в России есть элиты, которые хотят, чтобы страны следовали отдельными путями, но должна победить другая точка зрения — укрепление интеграции для реиндустриализации двух стран и выхода совместно на огромный рынок Центральной Азии в 400 млн человек.

России для этого надо разработать план по переносу столицы в Омск, и территорию от Омска до Нур-Султана в 600 километров развивать, в том числе, строительством городов-спутников.

Тогда можно будет гарантировать, что к власти в Казахстане не придут националисты "майданного" типа и радикалы типа Билецкого.

Смотрите программу "Точка зрения" с Юрием Крупновым в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook на странице Pravda. Ru. Ведёт программу Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова
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