Третий пошёл: США задействовали Казахстан в проекте "анти-Россия"

Основной союзник России по формированию постсоветской интеграции и оборонного союза — Казахстан, на прошлой неделе понизил статус русского языка, реализуя замысел США.

Речь идёт о принятии поправки к закону о визуализации городской среды, согласно которой дорожные знаки, рекламные объявления, вывески, ценники, меню и другая информация должны быть изложены на казахском языке, а русский язык будет применяться только "при необходимости".

Национализм "бывших" взят на вооружение США

Изначально план Владимира Путина предполагал, что четыре постсоветских страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина, станут основой новой интеграции "от Лиссабона до Владивостока" в рамках единого евразийского экономического союза (до 2014 года — ЕврАзЭС, а затем — ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

И так бы и случилось, поскольку в рамках бывших республик Советского Союза к моменту прихода к власти Путина сохранялось единое культурное (основанное на русском языке) и экономическое пространство. Однако этому воспротивился коллективный Запад. Ставка была сделана на радикальный местный национализм.

Здоровый национализм — вещь достаточно позитивная, обеспечивающая нации самоуважение, но показатель его здоровья — действие поощрительными, а не запретительными рычагами. В данном же случае идёт давление на главный интегратор — русский язык, что свидетельствует об активном внешнем факторе. Радикалам ставится задача прийти к власти и сделать свои государства максимально враждебными к России.

Кропотливая работа западных спецслужб по пестованию националистических сил в государствах-лимитрофах через многочисленные соросовские НПО и НКО привела к стагнации евразийской интеграции, прямо скажем, при попустительстве либералам-глобалистам того же Владимира Путина.

Проект "анти-Россия" опробован на Украине

Проект "анти-Россия" был опробован на Украине, начало ему 30 лет назад было положено именно переводом на украинский язык визуального оформления городов, в каждом общественном месте, вплоть до детских садов, лежали листовки, где объяснялись истоки русского "тоталитаризма", "шовинизма" и их вреда для Украины ("голодомор"). Одновременно в антироссийском духе были переписаны школьные учебники.

На базе серьезной идеологической базы — бандеровщины, нужный США результат пришёл совсем скоро, в 2014 году в результате госпереворота на Украине к власти пришло чрезвычайно враждебное к России правительство. При этом прежняя власть, которая самоубийственно поддерживала усилия американцев, была уничтожена и дискредитирована. Не исключено, что Запад и бандеровский Киев пришли к соглашению не препятствовать воссоединению России с "сепаратистами" в Крыму, чтобы избавится навсегда от "неблагонадёжного" избирателя.

Белоруссия также начала с визуального оформления городов

Вторым номером в проекте "анти-Россия" пошла Белоруссия. Минск также перевёл визуальную часть городской среды на белорусский язык и способствовал размножению националистических настроений, расплодив "грантоедов" Запада. После попытки госпереворота в августе прошлого года в стране закрыты около 60 западных НПО и НКО, но не слишком ли поздно спохватился Александр Лукашенко? Поколение "грантоедов" никуда не делось, оно будет ждать своего часа.

"Американские уголки" заработали в Казахстане

Русофобия также давно пестуется в Казахстане. В школах изучают "истребление" русскими казахов "на протяжении веков", а по вопросу "голодомора" проходят консультации с Украиной о совместных действиях. Количество западных НПО, спонсирующих дискредитацию России, только растёт. Так например, посольство США недавно объявило о программе "Американские уголки Казахстана".

Близок час окончания полутранзитного варианта передачи власти, поле чего исчезнет необходимость доказывать использование русского языка "при необходимости". В исполнительной власти Казахстана уже подбираются соответствующие кадры.

Символично, что спикером по упомянутому выше законопроекту является депутат Берик Абдыгалиулы, который возглавляет работу Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, в том числе "Туркестанского Легиона"*, сформированного фашистской Германией в 1941 году. Прибалтийский и Украинский опыт, одобренный на Западе (Львовская мэрия объявила следующий год годом УПА*) работает.

После резонансного дела "языковых патрулей" и побега их организатора на Украину, проблема угнетения русскоязычных в Казахстане не "рассосалась". Например, действует группа Qazaqsha Jaz ("Пиши на казахском"), которая требует от коммерческих структур перевода всей размещенной в интернете информации на казахский язык.

И не только писать на казахском, но и говорить. В сети распространяется ролик, где пассажирка такси обвиняет водителя в предательстве, так как он говорит на русском. Интересно, что водитель агрессивно оправдывается тем, что он вырос в СССР, где казахский язык "притесняли".

Узбекистану США не советуют вступать в ЕАЭС

Заметим, что на фоне вступления Узбекистана наблюдателем в ЕАЭС, там также оживились радикальные националисты.

Замена вывесок в городах идёт негласно давно, в прошлом месяце был скандал в парламенте, где националист набросился на русскоязычного докладчика, а в городе Чирчик местный мэр провел акцию с рекомендацией говорить на узбекском языке вместо русского. Она была приурочена к 32-летию принятия закона "О государственном языке" в Узбекистане.

Участь Януковича или Лукашенко (то есть насильственный уход с политического поля) грозит Токаеву, а в будущем и Мирзиёеву, как только радикальные националисты придут к власти Казахстане и Узбекистане, а это вопрос времени. И благо, если бы этот национализм, работал бы на повышение благосостояния народов, так, ведь, нет этого. В связи с этим возникает вопрос о позиции Москвы, которая всегда замечает, что своими действиями заботится о народах Украины, Белоруссии и так далее.

Позиция России — ждать прихода вменяемых властей

Она выжидательная, мол, мы не лезем, пусть саморазрушаются, а мы будем ждать прихода вменяемых руководителей. Об этом во вчерашней статье написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, имея ввиду тему российско-украинские отношения.

Но придут ли эти вменяемые силы, если новые поколения воспитаны в русофобии, а экономика переориентирована на поставку сырья на Запад?

Итогом политики невмешательства РФ стало резкое снижение думающих и говорящих на русском людей на постсоветском пространстве. Если в 1990-е годы в бывших союзных республиках говорили на русском языке почти 119,5 млн человек, то сегодня их осталось только 82,5 млн. И это процесс не только естественной смены поколений.

Оказавшись не в состоянии обеспечить воспроизводство собственного русского населения, российские власти ринулись переманивать к себе русских из ближнего зарубежья по различным упрощённым программам приобретения гражданства. Нужна же поддержка русскоязычных политически и экономически по месту проживания — льготами, как делают это венгры, поляки, румын. Чтобы иметь там "своих людей", готовых правильно голосовать (и не только, в случае чего).

Как воздействовать на казахстанские власти

Сегодня же в результате бегства русских и русскоязычных (из того же Казахстана этот поток насчитывает 40 тысяч чел. в год) уменьшается электоральная база пророссийских сил.

Как вмешаться в краткосрочной перспективе? Дмитрий Медведев советуют через " сюзерена" — США, но не объясняет, какие у России для этого есть рычаги. А вот, на Казахстан, можно ещё воздействовать.

Если долгосрочные рычаги влияния почти утеряны, то их возвращению будут способствовать краткосрочные меры.

Нужна реакция в духе — сначала статус русскому языку и его поддержка, а затем, например, поддержка дешёвых казахстанских ГСМ.

Не секрет, что в Казахстане цены на бензин и дизельное топливо устанавливаются директивно, и они ниже, чем в РФ. Но этот "социализм" не выгоден казахстанским производителям, поэтому объемы производства собственных ГСМ падают, на рынке преобладает более дорогое топливо из России, которое можно реализовать на рыночных условиях, и казахстанские распределительные сети на этом зарабатывают.

Это к тому же националистами преподносится в пропагандистском духе, мол, у нас бензин дешевле, чем в России.

Это выгодно и российским кампаниям, так как российское топливо является экспортным товаром, поэтому возвращается НДС — 20%. Российская компания также имеет возможность поставлять нефть на казахский НПЗ, часть оплаты получая в виде топлива, которое реализует на территории Казахстана, убегая от более серьёзного налогообложения в РФ.

Если "приструнить" российские компании ( что обещал Дмитрий Медведев), то Казахстан будет вынужден повысить акцизы на собственные ГСМ в условиях нехватки топлива, а это для экономики Казахстана неподъёмная ноша в виде инфляции, обеспечивающая рост протестных настроений.

*Организации запрещённые в РФ.

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