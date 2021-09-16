России надо избавляться от союзнических отношений с Узбекистаном

Между Российской Федерацией и Узбекистаном существует договор о союзнических отношениях. Но, возможно, настала пора России выйти из этого договора.

Влияние русского языка в Узбекистане не нравится многим

Во время пресс-конференции в парламенте Узбекистана от депутата от оппозиционной "Народной демократической партии Узбекистана" Елены Бабенко один из присутствующих журналистов потребовал прекратить говорить на русском языке и перейти на узбекский. А если она его не знает, пользоваться услугами переводчика.

Депутат от партии "Миллий тикланиш", которая входит в правящую коалицию, Алишер Кадыров заявил, что обучение граждан страны русскому якобы способствует их превращению в мигрантов, презирающих свои традиции.

Премьер-министр Абдулла Арипов 9 марта 2020 года дал указание подчиненным: "В рекламе, в первую очередь, нужно обеспечить преобладание государственного языка". В социальных сетях прошла информация, что вывески в городах на русском языке в последнее время активно снимаются и заменяются на узбекские. Следовательно, теперь россияне в Узбекистане лишены возможности ориентироваться.

А в это время в Москве власти в метро устанавливают указатели на узбекском.

21 декабря 1995 года был принят закон "О государственном языке Республики Узбекистан", где статус русского языка определяется как "язык межнационального общения народов СССР".

А между тем, президент Шавкат Мирзиёев 20 октября 2020 года подписал указ о дальнейшем развитии государственного языка, предусматривавший полный перевод узбекского на латиницу.

Указом правительству поручено в трехмесячный срок создать рабочую группу по обеспечению полного перехода на алфавит, основанный на латинской графике, и разработать "дорожную карту", предусматривающую конкретные меры, источники и объемы их финансирования.

Это новый союзнический уровень?

Между Россией и Узбекистаном в 2006 году заключён договор, который предполагает поднять отношения между странами "на качественно новый, союзнический уровень".

В Статье седьмой говорится, что "Стороны принимают эффективные меры, гарантирующие законные права и интересы граждан и юридических лиц одной Стороны на территории другой Стороны".

Исходя из приведённых фактов, возникает вопрос, является ли поведение Узбекистана союзническим, возможно, настала пора России выйти из этого договора.

Негативные факты есть, но есть и позитивные

Как сказал Pravda. Ru кандидат исторических наук, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин, негативные факты отношения у русскому языку в Узбекистане идут параллельно с позитивными.

Так, по словам эксперта, расширяется количество курсов и школ обучения русскому языку в рамках совместной программы с Министерством образования РФ. Алишер Усманов реализует большой проект по расширению преподавания русского под названием "Класс!"

Узбекистану необходим русский язык, потому что трудовые мигранты едут в Россию, наблюдается рост числа не русскоязычных узбекистанцев, желающих устроить своих детей в русские классы, численность учеников в них доходит до 35-40 человек в классе, сказал Андрей Грозин.

По словам эксперта, русский язык сохраняет позиции в столице и является действительно де-юре и де-факто языком межнационального общения.

"Вывески переписали ещё при Каримове, но как только дело касается финансовых вопросов, сразу находятся возможности по-русски понять, договориться, и ценники пишутся на русском в туристических местах. Здесь никаких проблем нет", — отметил Андрей Грозин.

Он уточнил, что на селе ситуация другая — там русским языком уже большинство молодого населения совсем не владеет.

Андрей Грозин "не рискнул" увидеть тенденцию "в стремлении сократить сферу применения русского языка" в Узбекистане, в отличие от Казахстана, где "она (тенденция) действительно широка и имеет значительные объективные и субъективные причины для сохранения".

А в Узбекистане проблема "мозаична", хотя бы потому, что процент русского населения в Узбекистане всего около 3%, подчеркнул Андрей Грозин.

"Большинство этих людей проживает в столице, где знание русского языка, в том числе среди узбекского населения достаточно высоко и сохраняется все эти годы. В языковой среде в Узбекистане сложился своеобразный винегрет. Зайдите на сайт любого узбекского министерства, информация там дается в многочисленных транскрипциях. Можно на английском, можно на русском, можно на узбекском на латинице, можно на узбекском на кириллице", — отметил эксперт.

Узбекский язык имеет большие проблемы

По его словам, именно это беспокоит власти, и с этим связан указ Мирзиёева о "спасении" узбекского языка, так как идет его превращение "в какой-то суржик", при этом знание литературного узбекского снижается. И это происходит вместе со снижением в целом образовательного уровня, во всех сферах научного знания .

Андрей Грозин не сомневается, что этому способствует латинизация узбекского языка, так как созданный литературный и научный массив информации на кирилице не переводится на латиницу и не доступен для детей, которые выучились на латинице.

"Никто не сомневается, что главный язык в Узбекистане — узбекский. Он единственный государственный. Но то, что сейчас эту тему начали активно "обкашливать", говорит о том, что власти обеспокоены падением в стандартах знания, наблюдаемого везде — и в городе, и в деревне, и в слоях элиты, и среди простонародья. Взгляните на социальные узбекские сети. Там через два узбекских слова одно русское, потом через два узбекских слова какой-то англицизм. Это не язык, это жаргон", — сказал Андрей Грозин.

Ташкент хочет получать ото всех — всё. А отдавать хочет?

Эксперт считает, что сейчас у России с Узбекистаном отношения складываются "весьма недурно". Ташкент вступил в ЕАЭС в качестве наблюдателя, "растут показатели внешней торговли, атомную станцию мы им ставить собираемся, наш оборонно-промышленный начинает осваивать проекты по модернизации боевой техники и вооружений узбекской армии, у нас готовятся узбекские военнослужащие, у нас квота на студентов на узбекских увеличена до 30 тысяч".

"Ташкент хочет дружить со всеми и получать ресурсы инвестиции и политическую поддержку, от всех, потому что регион испытывает дефицит ресурсов любого рода, и финансовые, и материальных, и нематериальных — любых. Но ждать, что Узбекистан будет становиться однозначно пророссийским было бы совершенно неоправданно. Но, в отличие, например, от тех же казахов, которые очень часто обольщаются формой, а не содержанием, узбеки в первую очередь считают деньги и считают выгоды и прикидывают соотношение плюсов и минусов, негативных и позитивных тенденции, в том числе и от членства в любых организациях", — сказал Андрей Грозин.

Возможно, это и так, но почему деньги не считает Россия и не ставит простые условия: нет русского языка в Узбекистане — нет узбекских трудовых мигрантов в России. Сравнение же с Казахстаном выглядит, как сравнение плохого с очень плохим. Союзнические отношения это не дорога в одну сторону, если нет двустороннего движения, надо от них избавляться.

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