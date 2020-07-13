Игорь Шишкин: "Не Россия нападает, а русских притесняют"

Президент России напомнил соседям об огромном количестве земель в их составе, исторически принадлежавших России. Например, Казакскую автономию из РСФСР вывели в Казахскую союзную республику в 1936 году без учета мнения народа. Есть такие территории в составе Латвии и Эстонии. Русских там притесняют. Европейцы, крича о правах человека, не хотят давать такие права русским. Пришла пора России собирать камни, земли и людей? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире "Правды.ру" рассказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Читайте начало интервью:

— Игорь Сергеевич, вы совершенно правильно сказали, что нельзя идти против воли своего народа. Но многие страны отказываются от постсоветского наследия и общего пространств. Узбекистан метался между интеграцией, в частности, то входил в ОДКБ, то выходил из нее, и так далее. Есть страны, которые не очень-то хотят интегрироваться, но там — нормальное отношение к русскоязычному населению.

Северные территории Казахстана в основном — русскоязычные, они были ему переданы из РСФСР в 1936 году, а там начинается притеснение русского населения, есть негласный запрет на их работу в госструктурах. Многие не могут стать даже полицейскими, потому что плохо владеют казахским языком. Если это будет усугубляться, может там развернуться крымский сценарий, как вы считаете?

— Во-первых, претензии к русским, их притеснения в Казахстане и других республиках — не оттого, что они не владеют в совершенстве языком. Даже если будут в совершенстве владеть языком титульной нации, ничего не изменится. Это идет от сепаратистски настроенных деятелей.

Второе, ущемление прав действительно имеет место быть. Именно поэтому из Казахстана уехали миллионы русских. В Крыму, в Донбассе было как раз восстание народа против ущемления прав. Поэтому и здесь обращаться с претензиями нужно к руководству Казахстана, а не к России.

Они говорят, что Россия разыграет этот сценарий. Не Россия разыгрывает этот сценарий. Это вы, господа, ставите русских в положение людей второго сорта, начинаете их притеснять, а когда русские возмущаются, кричите: караул, ужас, Россия на нас нападает.

Возьмем Прибалтику. Государства, входящие в Европейский союз, это — эталон европейских западных ценностей, которые долго объявлялись общечеловеческими ценностями. Сейчас как-то поутихли заявлять, а еще лет 10 назад постоянно на каждом перекрестке кричали.

Какие сценарии сейчас там разыгрывает блок НАТО? Какие они проводят учения, с каким сценарием? — Не так давно они проводили в Латвии обучение по подавлению восстания русского населения, недовольного тем, что их лишили всех и всяческих прав.

И это в демократической Европе преподносится как попытка защитить европейские ценности, потому что русский за человека не считается, права русских не считаются правами человека. Права человека для них святы, но русские в этот разряд не попадают.

И НАТО официально проводило обучение, связанное с тем, что русские восстали не из-за подстрекательства, не из-за вторжения российских войск, а именно из-за того, что ущемляются их права тамошним руководством: право на образование на родном языке, право на получение профессии и так далее, и так далее. Там же — огромный список ущемления в правах.

В Казахстане это неформально. А в правилах Евросоюза это все закреплено на законодательном уровне. 80 с лишним пунктов, по которым права русского человека отличаются от прав латышей. Это всем хорошо известно. И все знают, что русские этим недовольны. Но НАТО разыгрывает сценарий, что делать в случае, если русские не выдержат и, в конце концов, восстанут.

Русские не умеют бороться за права?

— Насколько серьезен этот протестный потенциал? Видимо, в Латвии, Литве и Эстонии он — не очень силен, хотя люди иногда выходят на протесты. Каким вы видите дальнейшие проявления протестного потенциала на постсоветском пространстве?

— Здесь можно гадать сколько угодно, но это — как на кофейной гуще. Но лучше вспомнить историю. Русские не в первый раз после 1991 года оказались в положении разделенного народа. Бывало такое и раньше. История наглядно показывает, как русские в подобных ситуациях себя ведут.

Почему-то странное поведение соседей наблюдается практически всегда. Как только они оттяпают ту или иную территорию с русским населением, сразу же русских ставят в положение людей второго сорта, ущемляют в правах. Это было еще во времена Речи Посполитой по полной программе.

Давайте посмотрим, как действовал русский народ. У нас некоторые очень любят говорить, что русские не умеют защищать свои права и так далее, тому подобное. Они бы сначала историю почитали прежде, чем такое заявлять. — Везде и всюду на протяжении веков русские действовали по одному и тому же алгоритму неизменно.

Во-первых, русские не бежали с этих территории в основной своей массе. В Прибалтике у национальных властей и раньше тоже было намерение сделать так, чтобы русские все разбежались и очистили территорию. Но русские со своей земли не бежали. Русские не ассимилировались.

Придя в себя от шока оказаться на территории чужой страны, русские начинали самым активнейшим образом отстаивать свои права, что приводило в конечном итоге к ликвидации тех государств, которые поставили их в неравноправное положение.

Потом, правда, они всюду и везде на Москву ужасную, а до этого на Петербург списывали. А списывать надо было на себя. Не нужно надо было ущемлять в правах русское население.

Я напомню, каким образом Польша перестала находиться на карте мира. Екатерина Великая, когда зашла на престол, поставила своему послу, направляющемуся в Польшу задачу: добиться равноправия (равноправия — подчеркиваю) православного населения Речи Посполитой с католиками.

Что ответила Польша? — Польские магнаты кричали, что они лучше костьми лягут, но не позволят этим русским быть в равных правах с ними, что это недопустимо ни при каких условиях.

И тогда Екатерина была просто вынуждена избавить угнетенных от угнетателей, помочь восставшему русскому народу. Защита прав человека была в ее политике главной.

Кстати, даже интересное название в тогдашней терминологии. Борцы за равноправие русского населения в Речи Посполитой официально назывались диссидентами, а Екатерина Великая была главной защитницей диссидентов.

И так было везде и всегда. Хорошо бы это усвоить нынешним этнократическим режимам, которым так любят ставить русских в неравноправное положение.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев