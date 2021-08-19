Политологи прокомментировали нападки на русскоязычного депутата в Узбекистане

Причиной скандала на пресс-конференции в Узбекистане, случившегося из-за выступления депутата на русском языке, стало желание одного из журналистов "хайпануть", заявил телеканалу "360" политолог Денис Меркулов.

На пресс-конференции корреспондент одного из сайтов потребовал от депутата Елены Бабенко говорить на узбекском языке или пользоваться услугами переводчика.

"Учитывая, сколько граждан Узбекистана в России живут, работают, строят свои семьи <…> Кто вот так хайпует на государственном языке, ведёт себя очень странно", — сказал политолог.

Денис Меркулов отметил, что в последнее время русофобия приобретает массовый характер в странах Средней Азии, хотя во многих из них русский язык является государственным.

"В Средней Азии стало тяжело русскоговорящим", — добавил эксперт.

По мнению президента Центра прикладной социологии и политологии Геннадия Подлесного, подъём национализма обусловлен ухудшением социально-политической и социально-экономической обстановки во многих странах. В связи с этим там начинают "поиски врага".

"А проще всего его найти за пределами своей нации. … В данном случае это русские и всё, что к ним относится", — пояснил политолог.

Он добавил, что, помимо Средней Азии, подобные тенденции можно наблюдать в настоящее время на Украине и в Прибалтике.

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