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Медведев: переговоры с Украиной не имеют смысла - там власть невменяемая

Политика

Заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев проанализировал существующие сегодня отношения между Москвой и Киевом.

Медведев: переговоры с Украиной не имеют смысла - там власть невменяемая

Своими выводами он поделился в большой статье, которую цитируют РИА Новости.

По мнению экс-президента РФ, любые контакты с действующей сегодня властью Незалежной "бессмысленны", поскольку руководство там "невменяемое".

В качестве примера Дмитрий Медведев приводит нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который до того, как занять этот пост, "всю жизнь говорил на русском языке" и активно сотрудничал с Россией, получая отсюда деньги. Сейчас же, уверен экс-премьер, всеми его действиями руководит страх нового Майдана.

И он выбрал самый безопасный для себя путь — встроиться в "пантеон новых героев" и "начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины".

"Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС, — пишет в своей статье Дмитрий Медведев. — Конечно, такое положение вызывает ежедневный когнитивный диссонанс в его душе и поступках".

Зампред Совбеза указал также на то, что окружают президента Украины люди, ничего не понимающие в политике и не умеющие управлять государством — "невежественные и необязательные".

И самое мудрое (и одновременно простое и правильное) в сложившейся ситуации, уверен Дмитрий Анатольевич, не делать "ничего":

"Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных Крымских платформ, <…> а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией".

"Россия — страна терпеливая и ждать мы умеем", — резюмирует свои выкладки замглавы Совбеза.

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