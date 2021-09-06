Что будет с Казахстаном, когда он выйдет из ОДКБ и ЕАЭС

На смену поколению Назарбаева приходят казахстанские националисты Близки времена, когда Казахстан выйдет из ОДКБ и ЕАЭС. Что произойдёт со страной в этом случае.

В Казахстане у русских нет "социального лифта"

Недавно в Киргизии первому заместителем председателю кабинета министров Артёму Новикову досрочно присвоено звание старшего лейтенанта запаса. Во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном Новиков на месте координировал ситуацию.

То есть, уроженец Киргизии, который по его словам, "не говорит по-кыргызски, но понимает", не только получил высокий пост в правительстве но и в трудную минуту помог стране разрулить опаснейший конфликт с соседом.

В Казахстане русские не могут показать свою доблесть в служении Родине, так как она для госслужащих требует совершенного владения казахским языком. Это такой иезуитский национализм, который выталкивает молодых русских из страны.

В Киргизии русский язык — второй государственный, в Казахстане — это язык межнационального общения. Но всё в руках законодателей Казахстана. однако желания повысить статус русского языка не наблюдается, и это не удивительно, 10 % мест в парламенте занимает националистическая партия "Ак-Жол", представители которой ставят задачу ужесточить основной закон, исключив оттуда упоминание о русском языке.

Тогда, по их мнению, русские и русскоязычные казахи, которые думают по-русски, а таких много, вынужденно выучат государственный язык, и все в Казахстане будет просто отлично — сформируется казахская идентичность,. И у этих депутатов есть единомышленники в высших эшелонах исполнительной власти.

В высших эшелонах власти идёт смена поколений с умеренных на ярых русофобов

Из информации, присланной анонимным источником на почту Telegram-канала "Нурсултанский соловей", стало известно, что националист, автор "языковых патрулей Куат Ахметов, будучи фигурантом уже возбужденного уголовного дела по статье "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" и оштрафованным на сумму 145 тыс. тенге, покинул Казахстан не без посторонней помощи. В качестве человека, который мог помочь Ахметову избежать уголовного наказания в Казахстане называют вице-министра информации и общественного развития РК Аскара Умарова.

Уже сейчас позиция президента Косым-Жомарта Токаева по интеграционному проекту с РФ ясна — никаких наднациональных органов власти в ЕАЭС, он постоянно возмущается, что санкции на Россию сильно бьют по Казахстану.

Вероятно, с уходом поколения Нурсултана Назарбаева, казахстанские власти неизбежно придут к дальнейшему давлению на русских (около 4 млн человек), и если их отток будет продолжаться, то доля националистов в парламенте будет увеличиваться. Это повлечёт ухудшение союзнических отношений, ужесточение отношения к русскому языку, что Москва воспримет как предательство и, наученная украинским сценарием, не будет сидеть сложа руки.

Вмешается, как водится, Запад, и мы получим повторение украинского сюжета.

Что ждёт Казахстан в случае выхода из ЕАЭС и ОДКБ

Предположим, что Казахстан с националистами во главе выйдет из ОДКБ и ЕАЭС, понадеявшись на американский, китайский или турецкий путь интеграции.

Это приведёт Казахстана к следующим последствиям:

— вырастут импортные и экспортные пошлины, минимум на 20%. В 2020 году Россия занимала первое место по объему товарооборота Казахстана (с долей 20%), импорта в Казахстан (34,3%) и третье место по объему экспорта (9,3%) казахстанской продукции. Все эти показатели уменьшаться в несколько раз, приведя к резкому снижению ВВП.

Сейчас импортные тарифы среди стран участниц составляют 0% и около 60-70% импорта и чуть выше — экспорта Казахстана идёт через территорию РФ. Повышение транспортной составляющей на эти операции сразу понизит конкурентноспособность казахстанской промышленности.

— повысится стоимость транспортировки казахстанской нефти и газа по российской территории. Примерно три четверти добываемой в Казахстане нефти сегодня экспортируется транзитом через Россию;

— повысится стоимость интернет-соединений по российской линии связи;

— развалится машиностроение, которое ориентировано на РФ. В Казахстане действует более 7 тыс. предприятий с российским участием и свыше 3 тыс. совместных казахстанско-российских предприятий. В общей сложности это более трети предприятий с иностранным капиталом в Казахстане. Например, Петербургский тракторный завод углубляет на базе Костанайского тракторного завода локализацию производства энергонасыщенных тракторов "Кировец". Проектная мощность предприятия составит 700 единиц техники в год при постепенном доведении локализации до 50% к 2025 году (3 тыс. тракторов в год);

— приграничная торговля перестанет существовать, а она содержит многие семьи в Казахстане;

— снизятся российские инвестиции в Казахстан, это в 2020 году — $15,3 млрд.;

— Казахстан потеряет право на безвозмездное приобретение российских технологий, Например, так Казахстан приобрёл технологию по производству вакцины "Спутник V”. Экономка Казахстана всецело зависит от того, какие технологии ему передаёт Россия, какое место в цепочке добавленной стоимости позволяет занять. Сейчас это высокое место;

— казахстанские студенты потеряют гранты (учатся на средства российского бюджета), квоты на обучение в РФ, а всего в РФ обучается порядка 70-80 тысяч студентов из Казахстана. И это в основном инженерные специальности;

— Казахстан лишится зонтика безопасности от экспансии банд экстремистов с юга, что особенно актуально в афганский исход, а также возможности закупать по внутренним ценам вооружение у России. Чтобы не остаться без армии, придется резко сокращать социальную часть государственного бюджета;

Исходя из всего перечисленного, резко обострится внутриполитическая ситуация и так нестабильная, например, в СМИ не пишут о забастовках у нефтяников в Жаноазене. что только углубит "сепаратисткие" настроения северо-востока Казахстана.

Кто придёт на место России?

Такой экономике как казахстанская не выжить без покровительства, как бы националисты не трубили о "великой казахской нации". На место России, судя по многовекторности Казахстана, могут прийти США, Китай или Турция.

Наиболее новый вероятный партнёр — КНР, но в Казахстане есть поговорка: "плен у китайцев — плотно затянутая петля, у русских — открытая, широкая дорога". Те проекты, которые сейчас существуют с Китаем, вызывают массу проблем по экологии и закредитованности экономики. Чем отдавать будем, спрашивают казахстанцы.

Турция, со своим туранским проектом, более занимает умы "патриотов", но она сама слаба, и много денег и своего рынка не предоставит.

Что касается США, то, они будут качать ресурсы, и уже это делают, но не более того, сами, скажут, стройте демократию с высокими ценами на тарифы ЖКХ и безработицей. А нам продавайте землю и привлекательные активы. Экспорт льна, зерна и другой сельхозпродукции — только по квотам.

Так что в итоге у любого нового центра влияния, кого не возьми, у него будут недра Казахстана, а у последнего — своя уникальная казахская культура. Если это утешает, то тогда — вперёд.

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