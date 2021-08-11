Казахстан поощряет издевательства на русскими. Россия молчит

Бережное отношение МИД РФ к нашим многовекторным соседям, когда речь заходит об издевательстве над русскими, вызывает возмущение. Прав Шойгу — не устоит Россия.

МИД РФ не хочет видеть негативную тенденцию

В случае в Киргизии, когда националист напал на девушку в торговом центре, потому что она говорила с ним по-русски, российское посольство не захотело увидеть "негативную тенденцию".

Посол России в Киргизии Николай Удовиченко опубликовал следующий ответ на официальной странице посольства в Instagram:

"Обратил внимание на очередной факт бытового национализма в одном из детских центров в Бишкеке. Не хочу видеть в этом негативную тенденцию, но и оставлять без внимания не считаю возможным. Нельзя не осуждать любые, а тем более агрессивные действия на почве национальной неприязни, которые не способствуют сохранению мира и межэтнического согласия. Посольство обратится к киргизским властям для адекватной оценки ситуации".

"Нельзя не осуждать", — очень бережно выразился г-н Удовиченко, хотя за неделю до этого стало известно о случае, когда русского мальчика две недели избивали старшие киргизские дети за то, что он "не верит в Аллаха, что он русский". МИД РФ тогда тоже всего лишь "обратил внимание".

"Следим за ситуацией вокруг избиения русского мальчика, возможно, на национальной почве на спортивных сборах в Иссык-Кульской области", — написали дипломаты в "Твиттере".

Отповедь России от Киргизии

Отметим, что реакция киргизского МИД была куда более серьёзной.

"Единичные случаи бытового национализма не должны представляться российскими властями как систематические нарушения прав и интересов этнических русских в Киргизии и как притеснение граждан по национальному и религиозному признаку", — говорится в сообщении МИД.

Интересно, где ведомство увидело эту систематичность в обращении российских коллег?

И далее МИД Киргизии попросил диппредставительство РФ "обратить внимание некоторых российских политиков на неприемлемость резких заявлений по подобным проблемам и выноса их в публичное пространство". А речь всего лишь идёт об истоках национальной государственности, то есть о правдивом взгляде на историю этого вопроса.

Но если в Киргизии хоть как-то принимаются меры к националистам — там русский язык является официальным, то в Казахстане они не только не привлекаются к ответственности, но находятся под негласным покровительством государства.

Травля русской пожилой женщины в Казахстане

Так, в казахском сегменте интернета появилось видео, в котором пожилую русскую женщину заставили извиниться за то, что она "приписала" русским основание города Актау (до 1991 года — Шевченко). После извинений идёт ролик о том, что сказала эта женщина ранее:

"Я иду, а вы плюете мне под ноги, вы не любите русских. А что мы русские вам сделали плохого? Мы вам город построили, и если бы не мы, вас бы здесь не было. Я строила этот город. и я лечила вас".

Далее ясно, что у женщины есть в помещении сочувствующие, которые упрекают автора видео в том, что он не представился. Видно, что конфликт оформляет полиция.

Комментарии под видео и одобрение (более полутысячи лайков под каждым одобрительным высказыванием) говорят сами за себя.

"Не надо их извинения, сажать в тюрьму, а после тюрьмы депортировать из страны".

"Так они на Украине себя вели, а затем начали войну, отобрали земли. Все шовинисты, предатели, и нельзя им верить".

Ну и звучит всегдашний призыв уезжать в Россию. А почему, собственно, уезжать со своей земли?

Из обсуждения на канале понятно, что речь идёт о происшествии в ресторане или магазине, предлагается учреждение закрыть, если там не обслуживают по-казахски.

Казахские радикалы возьмут власть силой и убьют русских

Автор канала, некто Ермек Нарымбай, имеет 12 тысяч подписчиков в Facebook, на обложке — рука с автоматом. Как он пишет про себя, род занятий — оппозиция, проживает в городе Киев. Вероятно, оплачиваемый подонок.

Плохо, очень плохо, что у Марии Захаровой в это утро вышел комментарий по ситуации с демократией в Литве, а не в Казахстане и Киргизии. Дружба в рамках ЕАЭС и ОДКБ — это хорошо, но не за счёт угнетения русских в странах-"союзниках". Между тем очевидно, что национализм негласно поощряется там на государственном уровне.

Как сказал Pravda.Ru заведующий отделом Средней Азии и Казахстана в Институте стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, кандидат исторических наук Андрей Грозин, политика Казахстана состоит в дистанцировании с тем, что обобщённо можно называть "русский мир", "Россия", "российские геополитические ценности".

По словам Андрея Грозина, власть пытается в последние года два-три добиться консолидации общества через формирование националистической повестки дня. Так, в парламент по спискам прошли откровенные националисты-русофобы, причём от партии власти.

"Это говорит о том, что власть пытается через эти разговоры о голодоморе 1932-1933 годов сделать то, что делалось на Украине до 2014 года. И подобных антироссийских тенденций сколько угодно. При новой власти их стало определённо больше, чем это было при позднем Назарбаеве. Хотя начиналось всё при нём", — сказал Pravda.Ru Андрей Грозин.

Эксперт уверен, что казахстанской элите незачем объединяться с Россией. Элита привыкла к тому, что ренту от продажи недр Казахстана она кладёт себе в карман и выводит на Запад.

"Кто главный покупатель недвижимости в прошлом году из постсоветских стран в Европе? Казахи. Вокруг кого больше всего разговоров в английской прессе по поводу того, кто что купил? Вокруг Дариги Назарбаевой, вокруг её родни. Вокруг Кенеса Ракишева", — сделал вывод Андрей Грозин.

Надо переводить "дружбу" с Казахстаном и Киргизией в бизнес

А если это не дружба, то "очевидные, простые, как мычание, как простой кирпич, как дрова, истины" сформулировал в своём телеграм-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Дружба между народами не может быть за счёт какого-то народа. А в нашем случае — русского народа. Если эта дружба так или иначе предполагает или позволяет ущемление русского (ок, любого, населяющего Россию, органичного для России народа) — это не дружба, а паразитирование и использование. И такой дружбы быть не может, только бизнес. Бизнес предполагает честную оплату счетов, "табачок врозь" и следование не общей, а исключительно своей национальной выгоде и интересу. Разными, к слову, способами. Бизнес и национальный интерес могут предполагать укрепление и благополучие партнёра, а могут и не предполагать — тут уж как нам выгоднее.

В Думе предложили по следам киргизских инцидентов ввести запрет на въезд в РФ за нападения на русскоговорящих жителей. Но это не предполагает ответственность государства. Надо вводить квоты на миграцию, надо вводить паспорт русского, наподобие паспорта поляка, который предполагает защиту своего населения в сопредельных странах. Многие казахстанские мажоры стремятся получить образование в РФ. Некоторым детям из числа высокопоставленных сотрудников руководства республики антироссийской направленности надо отказывать.

Нет официального статуса у русского языка? Нет российских технологий? Зачем Россия продала Казахстану технологию производства "Спутника V"?.

Россия не устоит

А если не будет хотя бы такой реакции российских властей, русские не поймут, в том числе в Казахстане. Венгрия отказывается сотрудничать с Украиной из-за ущемления венгерского населения в Закарпатье, накладывает вето на её приём в НАТО и ЕС, а Россия сотрудничает с Киргизией и Казахстаном в общих структурах. Прав Сергей Шойгу, разлагается российское общество. Некоторые думают: о чём это он?

В качестве примера глава военного ведомства привёл

Югославию,

Ливию,

Ирак,

Сирию,

Египет.

Это те страны, элиты которых не думали о своём народе. а думали о своих кошельках.

"Кто-то устоял, кто-то не устоял", — сказал министр обороны.

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