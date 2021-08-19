Мишустин предупредил Казахстан: не нужно повторять украинский сюжет

Премьер РФ Михаил Мишустин, находясь с визитом в Казахстане, прозрачно намекнул властям страны, что не надо делать из Казахстана вторую Украину.

Казахстан разделён по языковому вопросу

Так же, как и Украина, Казахстан разделён по языковому вопросу. По данным Агентства по делам государственной службы Казахстана, 56,9% государственных услуг (70 услуг, оказываемых всеми государственными органами и Государственной корпорацией "Правительство для граждан") в Казахстане в 2020 году были оказаны на русском языке.

Русский язык при получении госуслуг преобладал в девяти регионах из 17, включая обе столицы. Казахским языком при обращении в госорганы воспользовались 43,1% граждан, сообщает energyprom.kz.

При этом в региональном аспекте русский преобладал в северных, восточных и центральных регионах страны, а казахский — в южных и западных (исключение — Западно-Казахстанская область).

В число регионов, где русский язык при получении госуслуг занимал львиную долю, вошли:

Северо-Казахстанская область — на русском разговаривают 91,5% взрослого населения,

Костанайская (85,3%),

Павлодарская (85,1%)

и Акмолинская (82,2%) области,

столица Нур-Султан — 72,7%.

Более половины опрошенных предпочли русский также

в Алматы (71%),

Карагандинской (67,1%),

Восточно-Казахстанской (67,1%)

и Западно-Казахстанской (54,8%) областях.

Казахским языком чаще всего пользовались при получении госуслуг жители

Туркестанской (85,6%, население около двух миллионов человек),

Кызылординской (80,2%, 814 тысяч)

и Атырауской (78%, 657 тысяч) областей.

Казахские националисты предлагают решить проблему русского языка кардинально

Общая численность населения страны достигла почти 19 миллионов человек, а области с подавляющим казахским языком — это всего 3,5 миллиона. В целом трое из пяти человек предпочитают в Казахстане русский язык, значит, думают и общаются на нём. И в этом казахские националисты видят корень всех зол Казахстана.

Так, заместитель председателя парламентской партии "Ак Жол" Казыбек Иса предложил исключить русский язык из Конституции.

"Для того чтобы казахский язык стал языком межнационального общения, мы все должны приложить усилие. Нужно принять закон "О языке", который обяжет применение государственного языка повсеместно. Настало время убрать из Основного закона 2-й пункт 7-й статьи о статусе русского языка как официального языка межнационального общения, чтобы государственный язык был единственным в этом статусе", — сказал Иса.

По его мнению, если русский язык будет убран из Основного закона, то никаких оснований предоставлять услуги на русском языке не будет и поэтому русскоязычные быстро и эффективно овладеют казахским языком, став лояльными казахстанской государственности. А пока это "шовинисты и сепаратисты".

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Мишустин предупредил казахстанские власти

Национализм в Казахстане набирает обороты, неслучайно премьер РФ Михаил Мишустин в начале своего визита в Казахстан 18 августа акцентировал внимание на официальном статусе русского языка.

"Я также хотел бы поблагодарить вас и всё руководство Казахстана за заботу о русском языке. Русский язык имеет официальный статус в Казахстане. Это ключевой инструмент межгосударственных и межнациональных отношений. Он способствует укреплению многогранных связей между нашими народами", — сказал Мишустин на встрече со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым.

Это прозрачный намёк на то, что не нужно повторять украинский сюжет. К добру не приведёт, потому что все русские жили в СССР, а оказались в том числе в Казахстане. Они в случае подавления их языка захотят уйти в Россию, но со своей землёй.

Куда Казахстану дорога?

В Казахстане граждане нетитульной нации, если в совершенстве не владеют казахским языком, отстранены от управления государством. Рулят казахи, но рулят на удивление неэффективно, проседает не только закредитованная вывозная экономика, но и образование.

Изоляция нетитульных наций в Казахстане будет только способствовать скатыванию страны в пропасть — китайскую. Уже 50% нефтяных месторождений отданы Китаю, от него получены кредиты на десятки миллиардов долларов, которые будут востребованы, а не прощены (как делает Россия). "Пророссийских" лидеров из "Нур-Отана", очень может быть, здесь лет через десять-двадцать не будет, они убегут в страны, где накопили богатства.

Куда Казахстану дорога — одним в моджахеды, а другим в непризнанные республики?

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