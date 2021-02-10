Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Любовь Степушова

Русскоязычные казахстанцы мешают Казахстану стать хуже

Мир » Бывший СССР

Казахстан сделал ставку на национализм в антирусском контексте и проиграл будущее своих детей.

Казахстан уже почти в НАТО

Русскоязычные дети — предатели Казахстана

Экс-депутат парламента Казахстана от правящей партии "Нур-Отан" Оразкуль Асанкызы заявила, что казахстанцы, получившие образование на русском языке, потом сдают своих детей в дома престарелых.

Она рассуждает об этом на странице ztb_kazakhstan в Instagram:

"Родителей, отдавших детей в русский класс, сейчас сдали в дома престарелых. Поэтому никогда не обучайте своих детей на русском языке. У казахов, перешагнувших порог русского класса, возникает эго. Они начнут презирать свою национальность, свой родной язык. Поэтому, если вы хотите быть уважаемой и сидеть в кругу своих внуков и правнуков, то никогда не отдавайте своих детей в русский класс", — даёт перевод газета "Караван".

По смыслу, дама хочет донести следующее: ребёнок, мыслящий по-русски — предатель, он никогда не станет преданным Казахстану гражданином.

Как отучить казахстанцев от русского языка

Радикально решить проблему перевода казахстанцев с русского на казахский язык предложил журналист и член Союза писателей Казахстана Арман Кани (ресурс Abai. kz удалил оригинал данного текста). О сути его предложений пишет "Караван".

По мнению Кани, решить эту проблему среди чиновников и в бизнесе, где " миллионы" говорят на русском языке, можно путём:

  • ежемесячных штрафов,
  • закрытия предприятий,
  • депортацией в Россию
  • открытием лагерей для принудительного обучения казахскому языку.

Как сказал "Каравану" политолог Замир Каражанов, с введением таких мер русскоговорящее население само уедет из Казахстана. Эти люди получат, согласно нормам ООН, статус "вынужденных беженцев" и увеличат отток населения из страны, который сегодня приближается к 50 тысячам человек в год, указывает политолог.

"Весь мир с нами"?

Далее, по его словам, в мировых СМИ заговорят о гуманитарной катастрофе. В этом случае Казахстан столкнется с беспрецедентным давлением.

"Нас раскритикуют за ущемление прав нацменьшинств, причем сделают это авторитетные международные организации. Во-вторых, мы столкнемся с мощными репутационными рисками. За ними можно ожидать санкции, Казахстан попадёт в глобальный "черный список" государств-изгоев", — сказал Каражанов.

Здесь можно поспорить с выводами политолога. На Украине русский язык законодательно выводится из общения в сфере услуг, ликвидировано обучение на русском языке, введены квоты на русский язык на радио и телевидении, но это совершенно не встречает негодования и санкций в "международном сообществе". Присутствуют лишь рекомендации Венецианской комиссии — пересмотреть законы ущемляющие "нацменьшинства", а так же протесты отдельных государств — Венгрии. Россия ограничивается выражением обеспокоенности.

Дальше Каражанов прогнозирует, что в связи с оттоком населения, Казахстан может столкнуться с рецессией в экономике, доходы будут падать.

Фраза "Будущее Казахстана — в казахском языке" будет иметь обратный эффект, — отметил политолог.

Тем не менее, политолог серьезно рассуждает о том, что открытие лагерей для принудительного обучения казахскому языку - это нагрузка для бюджета, он напоминает, что "международные финансовые организации не кредитуют строительство лагерей, где содержат граждан по языковому признаку". Естественно, это скажется на  экономике. Испортится инвестиционный имидж, а без инвестиций ни одна страна не может нормально развиваться.

То есть, если бы не экономика, то лагеря и депортация — это нормально?

Казахстан станет неконкурентноспособным

Заметим, что русскоязычные казахстанцы выезжают из Казахстана давно, и политика их подспудного вытеснения ведётся начиная с развала СССР. Учитывая, что высшее образование в Казахстане велось все эти годы на русском языке, особенно по инженерным специальностям, этот отток не просто населения, а квалифицированных кадров, это утеря профессиональных навыков, снижение интеллектуального потенциала нации.

Неудивительно, что на заседании Совета Безопасности Республики Казахстан 3 февраля Елбасы поднял этот вопрос.

"Образование должно стать нашей национальной идеей на ближайшее десятилетие", — подчеркнул Назарбаев.

Но истоки этой проблемы — в его же политике перехода образования на триязычие (казахский, русский, английский), неадекватной расстановки эмоциональных акцентов в идеологии, перестройки массового сознания на антирусских и антироссийских настроениях через соответствующие учебники по истории, отсутствия социальных лифтов для граждан, не владеющих казахским языком в совершенстве.

Эта политика даёт свои плоды. В парламент Казахстана в 2020 году прошла поддерживающая националистов партия "Ак Жол" с 10% голосов. "Ак жол" предлагает переименовать областные центры с русскими названиями, запретить коммунистическую идеологию в стране. Именно через эту партию националисты продвигают законопроект о признании "Ашаршылыка" ("Голодомора"), который предусматривает уголовную ответственность за отрицание геноцида и возлагает ответственность за него на СССР.

Если эта партия, поддержанная из-за рубежа, придёт к власти, то Казахстану трудно ожидать спокойного поступательного развития.

Комментарий из Казахстана

Казахстанский политолог Досым Сатпаев в комментарии для "Правды.Ру" отметил, что заявление Оразкуль Асанкызы не является точкой зрения правящей партии, это провокационное заявление, наподобие тех, что недавно сделали члены партии "Единая Россия" Евгений Федоров и Вячеслав Никонов, "предъявив территориальные претензии к Казахстану"

Реальность такова, отметил политолог, что Казахстан, одна из немногих постсоветских стран, где любой гражданин может получить образование либо на казахском, либо на русском языке.

По словам Досыма Сатпаева, в 1989 году количестве казахов, проживающих в Казахстане, было около 40%, а сейчас уже около 70%. И при этом основная часть населения — казахоязычная.

"Поэтому, на самом деле то, что заявила депутат, это не некое политическое заявление. Просто она сейчас в такой форме озвучила существующий демографический тренд, когда и без её указивок многие люди в Казахстане, и не только казахи, а и представителей других этнических групп, своих детей отдают в казахские детские сады, в казахские школы по одной простой причине: они исходят из того, что если ты живешь в Казахстане, то неплохо знать и казахский язык наравне с русским и английским", — сказал Досым Сатпаев.

По его мнению, качество образования на всех уровнях упало катастрофически и на русском, и на казахском языке, потому что в Казахстане за все годы независимости "сменилось 13 министров образования и каждый из них проводил свои часто бездумные, глупые образовательные реформы", сказал Досым Сатпаев.

В результате нет хороших учебников на казахском языке, не хватает хороших преподавателей и на русском, и на казахском языке.

"Поэтому на самом деле, когда речь идет о снижении интеллектуальной планки и, в целом идёт справедливая  критика казахской системы образования, то она не связана с языковым фактором", — подчеркнул политолог.

Читайте по теме: Казахский национализм: главные отличия от украинского

Эксперт предупредил об угрозах разрушения Казахстана

Почему Казахстану больше не по пути с Россией

США открывают Четвертый Казахстанский фронт

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Темы казахстан казахский национализм
Новости
Общающиеся с друзьями самки жирафов живут дольше, чем одиночки
Российские бомбардировщики отработали удар по авиабазам США
Российские биатлонисты объяснили провал в смешанной эстафете ЧМ
Япония не получит вакцины от COVID-19 из-за неподходящих шприцев
Санду не исключает силовой вариант возвращения Приднестровья
Команда RBU стала девятой в смешанной эстафете ЧМ по биатлону
Эксперт объяснил, как подать сигнал SOS со смартфона
Биткоин обогнал российский рубль по капитализации
Негативный телевизионный контент подрывает здоровье пожилых людей
Комаровский рассказал, как обезопасить себя от отравления угарным газом
Последние материалы
Негативный телевизионный контент подрывает здоровье пожилых людей
Комаровский рассказал, как обезопасить себя от отравления угарным газом
Миронова провалила свой этап смешанной эстафеты на чемпионате мира
Сомнолог раскрыл причины частых ночных пробуждений
Сирийские военные ударили по позициям турецких сил в Тархине
Россия продолжает борьбу за медали в эстафете после этапа Латыпова
Русскоязычные казахстанцы мешают Казахстану стать хуже
Деменция повышает риск заражения COVID-19 в два раза
Логинов допустил три промаха на первом этапе смешанной эстафеты ЧМ
Депутат Мосгордумы: платные дороги в Москве - явный перебор
Популярное
Мир. Новости мира
Торг окончен: Курилы наши, как и Крым

Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.

Торг окончен: Курилы наши, как и Крым
Павловский ответил на вопрос об отношениях Путина с Кабаевой
Российский шоу-бизнес
Павловский ответил на вопрос об отношениях Путина с Кабаевой
Здоровье и профилактика
Мясников: снижение веса может быть признаком рака поджелудочной железы
Мир. Новости мира
"Унижение Европы": почему евродепутаты требуют отставки Борреля
Любовь Степушова Русскоязычные казахстанцы мешают Казахстану стать хуже Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти не стали разгонять акции в поддержку Путина Василий Амирджанов Олег Артюков "Унижение Европы": почему евродепутаты требуют отставки Борреля Олег Артюков
Политика. Новости и аналитика
Соловьёв прокомментировал обвинения хозяина "виллы Навального"
Здоровье и профилактика
Невролог Аминат Долова перечислила семь признаков "тихого инсульта"
Что изменилось в Молдавии при Санду?
Точка зрения
Что изменилось в Молдавии при Санду?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников