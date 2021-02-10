Русскоязычные казахстанцы мешают Казахстану стать хуже

Казахстан сделал ставку на национализм в антирусском контексте и проиграл будущее своих детей.

Казахстан уже почти в НАТО

Русскоязычные дети — предатели Казахстана

Экс-депутат парламента Казахстана от правящей партии "Нур-Отан" Оразкуль Асанкызы заявила, что казахстанцы, получившие образование на русском языке, потом сдают своих детей в дома престарелых.

Она рассуждает об этом на странице ztb_kazakhstan в Instagram:

"Родителей, отдавших детей в русский класс, сейчас сдали в дома престарелых. Поэтому никогда не обучайте своих детей на русском языке. У казахов, перешагнувших порог русского класса, возникает эго. Они начнут презирать свою национальность, свой родной язык. Поэтому, если вы хотите быть уважаемой и сидеть в кругу своих внуков и правнуков, то никогда не отдавайте своих детей в русский класс", — даёт перевод газета "Караван".

По смыслу, дама хочет донести следующее: ребёнок, мыслящий по-русски — предатель, он никогда не станет преданным Казахстану гражданином.

Как отучить казахстанцев от русского языка

Радикально решить проблему перевода казахстанцев с русского на казахский язык предложил журналист и член Союза писателей Казахстана Арман Кани (ресурс Abai. kz удалил оригинал данного текста). О сути его предложений пишет "Караван".

По мнению Кани, решить эту проблему среди чиновников и в бизнесе, где " миллионы" говорят на русском языке, можно путём:

ежемесячных штрафов,

закрытия предприятий,

депортацией в Россию

открытием лагерей для принудительного обучения казахскому языку.

Как сказал "Каравану" политолог Замир Каражанов, с введением таких мер русскоговорящее население само уедет из Казахстана. Эти люди получат, согласно нормам ООН, статус "вынужденных беженцев" и увеличат отток населения из страны, который сегодня приближается к 50 тысячам человек в год, указывает политолог.

"Весь мир с нами"?

Далее, по его словам, в мировых СМИ заговорят о гуманитарной катастрофе. В этом случае Казахстан столкнется с беспрецедентным давлением.

"Нас раскритикуют за ущемление прав нацменьшинств, причем сделают это авторитетные международные организации. Во-вторых, мы столкнемся с мощными репутационными рисками. За ними можно ожидать санкции, Казахстан попадёт в глобальный "черный список" государств-изгоев", — сказал Каражанов.

Здесь можно поспорить с выводами политолога. На Украине русский язык законодательно выводится из общения в сфере услуг, ликвидировано обучение на русском языке, введены квоты на русский язык на радио и телевидении, но это совершенно не встречает негодования и санкций в "международном сообществе". Присутствуют лишь рекомендации Венецианской комиссии — пересмотреть законы ущемляющие "нацменьшинства", а так же протесты отдельных государств — Венгрии. Россия ограничивается выражением обеспокоенности.

Дальше Каражанов прогнозирует, что в связи с оттоком населения, Казахстан может столкнуться с рецессией в экономике, доходы будут падать.

Фраза "Будущее Казахстана — в казахском языке" будет иметь обратный эффект, — отметил политолог.

Тем не менее, политолог серьезно рассуждает о том, что открытие лагерей для принудительного обучения казахскому языку - это нагрузка для бюджета, он напоминает, что "международные финансовые организации не кредитуют строительство лагерей, где содержат граждан по языковому признаку". Естественно, это скажется на экономике. Испортится инвестиционный имидж, а без инвестиций ни одна страна не может нормально развиваться.

То есть, если бы не экономика, то лагеря и депортация — это нормально?

Казахстан станет неконкурентноспособным

Заметим, что русскоязычные казахстанцы выезжают из Казахстана давно, и политика их подспудного вытеснения ведётся начиная с развала СССР. Учитывая, что высшее образование в Казахстане велось все эти годы на русском языке, особенно по инженерным специальностям, этот отток не просто населения, а квалифицированных кадров, это утеря профессиональных навыков, снижение интеллектуального потенциала нации.

Неудивительно, что на заседании Совета Безопасности Республики Казахстан 3 февраля Елбасы поднял этот вопрос.

"Образование должно стать нашей национальной идеей на ближайшее десятилетие", — подчеркнул Назарбаев.

Но истоки этой проблемы — в его же политике перехода образования на триязычие (казахский, русский, английский), неадекватной расстановки эмоциональных акцентов в идеологии, перестройки массового сознания на антирусских и антироссийских настроениях через соответствующие учебники по истории, отсутствия социальных лифтов для граждан, не владеющих казахским языком в совершенстве.

Эта политика даёт свои плоды. В парламент Казахстана в 2020 году прошла поддерживающая националистов партия "Ак Жол" с 10% голосов. "Ак жол" предлагает переименовать областные центры с русскими названиями, запретить коммунистическую идеологию в стране. Именно через эту партию националисты продвигают законопроект о признании "Ашаршылыка" ("Голодомора"), который предусматривает уголовную ответственность за отрицание геноцида и возлагает ответственность за него на СССР.

Если эта партия, поддержанная из-за рубежа, придёт к власти, то Казахстану трудно ожидать спокойного поступательного развития.

Комментарий из Казахстана

Казахстанский политолог Досым Сатпаев в комментарии для "Правды.Ру" отметил, что заявление Оразкуль Асанкызы не является точкой зрения правящей партии, это провокационное заявление, наподобие тех, что недавно сделали члены партии "Единая Россия" Евгений Федоров и Вячеслав Никонов, "предъявив территориальные претензии к Казахстану"

Реальность такова, отметил политолог, что Казахстан, одна из немногих постсоветских стран, где любой гражданин может получить образование либо на казахском, либо на русском языке.

По словам Досыма Сатпаева, в 1989 году количестве казахов, проживающих в Казахстане, было около 40%, а сейчас уже около 70%. И при этом основная часть населения — казахоязычная.

"Поэтому, на самом деле то, что заявила депутат, это не некое политическое заявление. Просто она сейчас в такой форме озвучила существующий демографический тренд, когда и без её указивок многие люди в Казахстане, и не только казахи, а и представителей других этнических групп, своих детей отдают в казахские детские сады, в казахские школы по одной простой причине: они исходят из того, что если ты живешь в Казахстане, то неплохо знать и казахский язык наравне с русским и английским", — сказал Досым Сатпаев.

По его мнению, качество образования на всех уровнях упало катастрофически и на русском, и на казахском языке, потому что в Казахстане за все годы независимости "сменилось 13 министров образования и каждый из них проводил свои часто бездумные, глупые образовательные реформы", сказал Досым Сатпаев.

В результате нет хороших учебников на казахском языке, не хватает хороших преподавателей и на русском, и на казахском языке.

"Поэтому на самом деле, когда речь идет о снижении интеллектуальной планки и, в целом идёт справедливая критика казахской системы образования, то она не связана с языковым фактором", — подчеркнул политолог.

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