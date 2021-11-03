Государственность Казахстана в опасности из-за языковой политики

Языковая политика Казахстана возводится в ранг определяющей внутреннюю политику. Что это означает для государственности страны.

В Казахстане будут проверять русские школы на знание казахского языка

Министерство образования Казахстана предложило проводить "срез знания казахского языка всеми обучающимися в неказахских школах (читай русских) на выходе из каждого класса".

Об этом говорится в проекте постановления правительства "Об утверждении концепции развития образования Республики Казахстан до 2025 года". Констатируется, что в "настоящее время в среднем образовании Казахстана создана недостаточная общая система обучения казахскому языку в школах с неказахским языком обучения".

Указывается, что инициатива находится на обсуждении до 15 ноября, и документ пока не вступил в законную силу.

Опрошенный на эту тему сайтом Сaravan эксперт в сфере образования Жазира Дуйсенбекова полагает, что решение "необходимо с точки зрения того, чтобы министерство образования смогло оценить уровень владения казахским языком среди школьников и дальше двигаться от этой точки", но предупреждает, что "нельзя допустить, чтобы результаты тестирования были получены и применены в карательных целях".

Казахский и русский языки в Казахстане — враги

Какие это могут быть карательные цели? Об этом постоянно пишет недоступный в РФ сайт Abai. kz., по утверждениям СМИ, связанный с действующими депутатами от правящей партии "Нур Отан".

Именно на этом ресурсе было опубликовано мнение казахстанского журналиста и поэта, члена союза писателей Армана Кани, который предложил лишать казахстанского гражданства тех, кто не владеет первым государственным языком и выселять их в Россию, а также открыть лагеря принудительного обучения казахскому языку.

Caravan пересказывает также мнение магистра педагогических наук Серика Ергали, опубликованное на том же сайте, который уверен, что "в многоязычном, многонациональном Казахстане внутренняя политика основана на языковой политике, и она может как возродить, так и разрушить внутреннюю политику".

То есть внутренняя политика основана не на дружбе народов, не на повышении благосостояния населения многонационального государства, а на разделении по языковому принципу.

Серик Ергали считает, что казахский язык "проигрывает в конкуренции (!) за языковую среду". Так, по его словам, в селе Иргиз Актюбинской области двух детей пришлось (!) отправить в школу с русским языком обучения, потому что они знали только его, "хотя в Иргизском районе 99,99 процента населения — носители казахского языка".

По мнению педагогического светила, "всё дело в гаджетах, которые теперь влияют на изучение ребенком языка больше, чем даже семья".

Также Ергали предлагает решить языковую проблему (!) в госсекторе "всего за 5 лет". Для этого нужно "полностью вести документооборот и все собрания, заседания и т. д. исключительно на казахском языке, по необходимости предоставляя синхронный перевод тем, кто в нем нуждается".

Напомним, что Конституция Казахстана, допускает употребление русского языка в официальных ситуациях наравне с государственным казахским языком. Поэтому слово "исключительно" в данном контексте уже вызывает сомнение.

Собственно говоря, позиция данного "учителя" является более мягким пересказом позиции "поэта".

Казахстанцы предпочитают русский язык

Между тем, казахстанские СМИ указывают, что население (не только русские, но и казахи и т. д) предпочитает отдавать детей в русские школы, поскольку там лучшее образование и перспективы. Об этом говорят международные исследования PISA, которые практически никогда не озвучивали в официальных отчетах минобразования Казахстана.

В этих отчетах показана разница между результатами школьников одного возраста, которые отвечали на русском, и школьниками, которые отвечали на казахском языке на международных олимпиадах. Разница в 60-100 баллов — это очень существенная разница, учитывая, что отставание в 30 баллов — это один год обучения.

Если за 30 лет независимости Казахстана стало ясно, что русским языком населению пользовать удобно и выгодно, то почему надо это ломать? Националисты всегда будут бороться с "засильем" русского языка, определяя его подспудно, как врага, но зачем это государству поощрять? На английском языке официально говорит полмира (это один из официальных языков Ирландии (наряду с ирландским), Канады (наряду с французским) и Мальты (вместе с мальтийским и т. д.), и не считает его "конкурентом".

Двуязычность — это ресурс, а не проклятие

Нельзя сказать, что нет в Казахстане адекватных мнений. Так политик и экономист, общественный деятель Пётр Своик в своей статье указывает, что "полиязычность Центральной Азии — это ресурс, а не проклятие или колониальное наследие", а "моноязычность является дорогой в колониальное стойло".

Пётр Своик советует опираться на реалии, а не на амбиции националистов. В том числе на то, что "фактическим государственным является русский".

"А потому государственная языковая политика должна бы исходить из, во-первых, гарантирования гражданам права пользования родным языком, без каких-либо иных обязательств, во-вторых, из установления квалификационных требований по знанию казахского и русского языков при занятии таких-то выборных и назначаемых должностей и для таких-то публичных профессий", — полагает политик.

Он предупреждает, что "не худо бы иногда "чиновникам " приподнимать голову — не видно ли на ближайшем облачке кого-то свесившего ножки, посылающего нам новое разделение по языкам".

"К овладению казахским языком обязывают не законодательные уложения и не патриотические рейды по магазинам, а жизненные обстоятельства. И вот эти жизненные обстоятельства непреложно диктуют Казахстану "двухслойную" языковую среду, которую ни с какой стороны и ни в какую сторону не удастся превратить в одномерную", — делает вывод Пётр Своик.

Добавим, что Нур-Султану в маниакальном стремлении угодить " свесившему ножки" Вашингтону надо учесть сегодняшней печальный опыт языковой политики Украины — разделённой, воюющей, замерзающей, без внешней помощи сюзерена.

Отсутствие реакции компетентных органов на высказывания поэта Кани показывает, что за языковой политикой скрывается желание (вольно или невольно), по сути, убить государственность Республики Казахстан.

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