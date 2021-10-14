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Казахстанский политолог: нельзя внедрять казахский язык, запрещая русский

Мир » Бывший СССР

В многонациональном Казахстане, где большинство населения предпочитает пользоваться русским языком, нельзя "форсированно" внедрять казахский язык, запрещая русский, считает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Казахстанский политолог: нельзя внедрять казахский язык, запрещая русский

Он призвал верхнюю палату парламента вернуть на доработку в мажилис (нижнюю палату) проект поправок, согласно которым вводится обязательное использование казахского языка в визуальной городской информации.

Обращение опубликовано в социальных сетях, Данияр Ашибаев утверждает, что "форсированное решение языкового вопроса — это ошибка".

Во-первых, потому что анонсирован перевод казахского языка на латиницу, но алфавит существует в двух вариантах, и к единому мнению пока не пришли. Так на каком алфавите (есть ещё кириллица) делать новые указатели, вывески, меню, буклеты и так далее, спрашивает политолог.

Во-вторых, принятые поправки, увеличивают расходы разного уровня бюджетов " в условиях сложной экономической ситуации в стране и не учитывают тот факт, что большинство населения (в том числе казахского), по данным государственных органов и независимых исследований, предпочитает пользоваться русским языком".

По мнению Данияра Ашимбаева, тем самым, создается дополнительная нагрузка на экономику, неудобства для потребителей и коррупционные риски, связанные с "проверками" выполнения данного закона.

Далее политолог отмечает, что законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности" ссылается на закон о языке, где прописано право использовать на вывесках местные названия населенных пунктов, в то время как существуют так же приняты официальные названия совершенно другого прочтения.

Он просит не забывать, что Казахстан — многонациональное государство, в котором в течение многих лет живут представители русского, украинского, немецкого, корейского, уйгурского, дунганского, иных народов, которые внесли свой вклад в развитие нашей страны и имеют право на отражение этой роли в топономике.

"Форсированное и однобокое решение языкового вопроса представляется необдуманной акцией с непоправимыми последствиями. Неоднократно писалось о том, что государственные программы развития языка исполнялись и исполняются неэффективно. Идет и уже по сути проваливается реформа алфавита, которая только усугубит проблемы развития казахского языка", — резюмирует политолог.

Он призывает переходить к адекватным, поощрительным подходам к языковым проблемам от принципов "запрета и штрафов" в отношении русского языка.

Как отмечала Pravda. Ru поправки к закону внесены в парламент группой националистов, лидер который возглавляет Государственную комиссию по реабилитации "Туркестанского легиона"*, созданного фашистами в 1944 году.

Закон будет принят к реализации после голосования в сенате и утверждения президентом.

Террористическая организация, запрещённая в РФ.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
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