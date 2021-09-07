Пан или пропал: почему Зеленский настойчиво ищет встречи с Путиным

На Украине вновь настойчиво заговорили о встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Цена вопроса — бунт населения Украины и силовое смещение президента.

В Киеве очень хотят встречи с Путиным

Чуть ли не каждый день Киев заявляет, что готовится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Однако у украинской стороны создалось впечатление, что Москва избегает такой встречи, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, Москва "торгуется" по повестке.

Но торг просматривается со стороны Киева, и вопрос не в "возвращении" Донбасса или Крыма, как нам пытаются донести, а гораздо прозаичнее. Зимой Украина будет вынуждена закупать газ втридорога на европейских хабах, что неизбежно поднимет тарифы для населения.

Если Россия кого и "шантажирует", то не Европу

Сейчас спотовый природный газ в Европе очень дорогой, цена на хабе в Нидерландах подскочила до более чем 650 долларов за тысячу кубов, "Газпром" не торопится заполнять хранилища, работая по долгосрочным контрактам.

"Есть реальная проблема с тем, что "Газпром" сейчас поставляет в Европу гораздо меньше газа, что приводит к рекордному росту цен. В 2020 году российская компания забронировала для транзита 65 млрд куб. м газа через Украину, а в 2021 году — лишь 40 млрд куб. м. Они фактически таким образом шантажируют Европу и говорят: "Смотрите, мы создаем искусственный дефицит газа, если вы не дадите нам запустить "Северный поток — 2", то в соответствии сделаем так, что вам зимой не будет хватать газа", — отметил глава "Нафтогаза" Витренко на брифинге.

Европе то как раз газа хватит, ей его поставит тот самый "СП-2", как анонсировали в понедельник и глава МИД Сергей Лавров и оператор газопровода Nord Stream 2 AG. Газа не хватит Украине, вернее сравнительно недорогого газа. Для Украины это имеет непосредственное значение, так как её внутренние цены привязаны к стоимости газа на бирже в Европе, и чем выше цена на газ в ЕС, тем сложнее будет Киеву выполнить обещание удержать эти цены для населения.

Газ Украина покупает в основном у Венгрии, по долгосрочным контрактам он стоит 210 -250 долларов. Венгрия уже объявила о закупке у Газпрома такого газа сроком на 15 лет и поставляться он будет по "Турецкому потоку", минуя Украину. Конечно, Будапешт не будет продавать его по ценам трубопроводного газа.

Украине придётся закупать дрогой газ

Сейчас в газовых хранилищах Украины, запасы газа, по официальным данным, увеличились до примерно 17-18 млрд куб. м, и этого якобы должно хватить для зимнего периода.

Однако по словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, всё не так просто.

"4,6 млрд куб. метров — это буферный газ долгосрочного хранения, та самая техническая подушка, которая позволяет обеспечивать закачку и отбор. Это — неснижаемый остаток.Таким образом, остаток газа, который можно поднять и использовать, — 12,86 млрд кубических метров". — цитирует эксперта "Страна".

Из этого объема, по данным Марунича, 3,8 млрд куб. метров газа — принадлежат европейским трейдерам, и они его могут продавать, кому захотят. Ещё 0,6 млрд куб. метров — нерастаможенный газ украинских компаний, а 0,2 млрд куб. метров находится на неподконтрольной Украине территории — Вергунском хранилище. Плюс, по условиям проведённого конкурса, неснижаемый остаток в ПХГ должен составлять ( так сказать на "судный день") 3 млрд куб. м. Итого реальные запасы Украины составляют около 5 млрд куб. метров.

Кроме того, своего газа Украина также добывает меньше. За первое полугодие было добыто 9,75 млрд куб. м газа, это на 4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

"Очевидно, что "Нафтогазу" придется закупать очень дорогой импортный газ", — сделал вывод Дмитрий Марунич.

На Украине возможны бунты

На Украине изменились правила работы производителей тепла, горячей воды и электроэнергии. Ранее цену на газ для них устанавливала компания "Нафтогаз", теперь — рынок.

Это неизбежно приведет к повышению тарифов на тепловую энергию для населения, к возможному срыву подготовки к отопительному сезону 2021/22, а также к отсутствию средств на модернизацию и ремонт тепловой инфраструктуры. И это с учётом того, что за год цена на электроэнергию в стране повысилась почти на 37%, на газ — на 75%, а вместо 7 млн субсидированных граждан осталось 3 млн.

На заседании правления Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) и Антикризисного совета общественных организаций было отмечено, что "если 60% граждан не могут себе позволить своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги, то проблему тарифов следует считать критической". Если ситуация не изменится, на Украине возможны бунты, предостерегли эксперты.

Так в чём же торг?

Киев вспомнил, что Путин в 2019 году обещал при прямых поставках снизить цену на газ для Украины на 25%. Президент РФ также напомнил, что этот вопрос неоднократно обсуждался во время встреч украинских политиков Виктора Медведчука и Юрия Бойко с председателем правительства России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Таким образом торг Киева налицо, если уж мы (Украина) всё равно торгуем с "агрессором", то почему бы не вернуться к торговле газом: мы освобождаем Медведчука (кум же, ваш, озаботьтесь), прекращаем на него уголовное дело, а вы — Россия, нам продаёте дешёвый газ. Иначе осень может выдастся жаркой на протесты, а Арсен Аваков не случайно ушёл с поста МВД.

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