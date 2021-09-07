Для того, чтобы произошла встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского второму необходимо подобрать темы и озвучить повестку встречи, считает сенатор Алексей Пушков.
Как рассказал российский политик в интервью газете "Взгляд", украинскому лидеру необходимо определиться с темами, которые он планирует затронуть в беседе с российским президентом.
По мнению Пушкова, Зеленский и его руководитель МИД Дмитрий Кулеба не планируют приблизиться к вопросам, касающимся обеих государств, особенно относительно Крыма.
Ранее президенту Украины посоветовали набраться ума.
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