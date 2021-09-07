Пушков рассказал об условии для встречи Зеленского с Путиным

Для того, чтобы произошла встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского второму необходимо подобрать темы и озвучить повестку встречи, считает сенатор Алексей Пушков.

Как рассказал российский политик в интервью газете "Взгляд", украинскому лидеру необходимо определиться с темами, которые он планирует затронуть в беседе с российским президентом.

По мнению Пушкова, Зеленский и его руководитель МИД Дмитрий Кулеба не планируют приблизиться к вопросам, касающимся обеих государств, особенно относительно Крыма.

Ранее президенту Украины посоветовали набраться ума.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.