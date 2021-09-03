Президент РФ рассчитывает на полное восстановление отношений с Украиной

Российский президент Владимир Путин рассчитывает на будущее полноформатное восстановление отношений с Украиной. Об этом он рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. Рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано — чем раньше, тем лучше, — в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", — цитирует заявление президента "Интерфакс".

Владимир Путин отметил, что пока украинские президенты, добившиеся этого поста под лозунгами восстановления отношений с РФ, после прихода к власти ведут политику в ином направлении.

По мнению российского президента, такие изменения являются следствием давления крайних националистов. "Впечатление, что избранные лидеры после того, как вошли в высокие кабинеты, начинают опасаться именно этой части украинского общества и все делают, чтобы удовлетворить их амбиции", — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский, выступая в Стэнфордском университете в США, заявил о возможности улучшения отношений с Россией. По мнению украинского лидера, это может случиться не ранее, чем через несколько лет.

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